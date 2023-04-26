Правда ли, что вебкам-модели из Украины собирали деньги для ПЦУ через OnlyFans?
В апреле 2023 года появились сообщения о том, что украинские вебкамщицы по заказу СБУ записали „пасхальное“ видео для сервиса OnlyFans, чтобы собрать деньги на нужды Православной церкви Украины. Мы проверили правдивость этой новости.
Подобные публикации широко разошлись по Telegram. Согласно их авторам, украинские создательницы контента на OnlyFans продают свои эротические снимки и часть полученных средств отправляют на нужды ПЦУ. При этом отмечается, что рекламу таких сборов оплатила Служба безопасности Украины: „О том, сколько из „пожертвований“ вебкамщицы оставят себе, а сколько отдадут работодателям СБУ, — не уточняется“. Кроме того, в качестве доказательства приводится скриншот публикации на OnlyFans, которая якобы посвящена сбору пасхальных пожертвований. „Девочки рассказывают о том, как они молятся за ПЦУ, и учат правильно готовиться к Пасхе“, — говорится в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (102 000 просмотров на момент написания этого разбора).
10 и 11 апреля записи об украинских вебкам-моделях, столь необычным образом спонсирующих ПЦУ, появились в каналах „Шейх Тамир» (155 000 просмотров), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие» (111 000), „Украина.ру» (78 000), „Первый патриотический» (59 000), „Укропский фреш» (6500) и Znaem pravdy (6500), а также на некоторых сайтах.
На платформе OnlyFans можно публиковать авторский контент, доступ к которому подписчики обычно получают за ежемесячную плату. Хотя у пользователей Сети этот сервис чаще всего ассоциируется с продажей эротических фото и видео, на своём творчестве там также зарабатывают комики, борцы, фитнес-тренеры, шеф-повара, музыканты и представители других профессий.
В русскоязычной публикации за 7 апреля 2023 года, которая попала на виральный скриншот, говорится следующее: „Пасхальное печенье с Аней | Поезд с Таем. Готовьтесь к Пасхе вместе с @trainwithtay и @inspiredbyanya, пока они украшают милые и праздничные печенья и молятся в честь ПЦУ! Все собранные деньги пойдут на нужны ПЦУ! Помогите Украине подготовиться к Пасхе! Чтобы узнать больше, смотрите OFTV“. „Проверено“ обнаружило пост с теми же иллюстративными материалами на сайте платформы, однако в оригинальной публикации текст был на английском языке и там не было ни слова о ПЦУ и Украине. Помимо распространяемого в Рунете скриншота, нам не удалось найти никаких доказательств того, что ранее страница выглядела иначе.
Девушки, чьи изображения попали на поддельный скриншот, зарегистрированы на OnlyFans под никами Train with Tay («Тренируйся с Тэй“) и Inspired by Anya («Вдохновлено Аней“). Согласно описаниям их профилей, помимо создания эротического контента, Тэй рассказывает о фитнесе и здоровом образе жизни, а Аня делится с поклонниками креативными творческими идеями. При этом нигде не указано, что девушки как-либо связаны с Украиной или собирают деньги для ПЦУ.
Что касается самого видео, превью которого тоже попало на вирусный скриншот, то оно опубликовано в открытом доступе, оформлять для его просмотра подписку или разовое пожертвование не требуется. Ролик действительно посвящён Пасхе, а девушки на самом деле готовили праздничное печенье в виде пасхальных кроликов и яиц. Дуэт также записал второй ролик, где они красили яйца. Однако в обоих видео не было ни „молитв в честь ПЦУ“, ни призывов жертвовать деньги украинской церкви — там Украина вообще никак не упоминалась.
Мы предполагаем, что поддельный скриншот был сделан путём простого редактирования кода страницы. Неизвестный сначала произвёл автоматический перевод публикации на русский язык с помощью Google Translate или аналогичного сервиса (этим объясняются неточности), а затем в соответствующей строке кода дописал фразы об Украине и ПЦУ. На создание такого фейка хватает минуты.
Итог: Фейк