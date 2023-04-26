Правда ли, что вебкам-модели из Украины собирали деньги для ПЦУ через OnlyFans?

Подобные публикации широко разошлись по Telegram. Согласно их авторам, украинские создательницы контента на OnlyFans продают свои эротические снимки и часть полученных средств отправляют на нужды ПЦУ. При этом отмечается, что рекламу таких сборов оплатила Служба безопасности Украины: „О том, сколько из „пожертвований“ вебкамщицы оставят себе, а сколько отдадут работодателям СБУ, — не уточняется“. Кроме того, в качестве доказательства приводится скриншот публикации на OnlyFans, которая якобы посвящена сбору пасхальных пожертвований. „Девочки рассказывают о том, как они молятся за ПЦУ, и учат правильно готовиться к Пасхе“, — говорится в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (102 000 просмотров на момент написания этого разбора).



10 и 11 апреля записи об украинских вебкам-моделях, столь необычным образом спонсирующих ПЦУ, появились в каналах „Шейх Тамир» (155 000 просмотров), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие» (111 000), „Украина.ру» (78 000), „Первый патриотический» (59 000), „Укропский фреш» (6500) и Znaem pravdy (6500), а также на некоторых сайтах.

На платформе OnlyFans можно публиковать авторский контент, доступ к которому подписчики обычно получают за ежемесячную плату. Хотя у пользователей Сети этот сервис чаще всего ассоциируется с продажей эротических фото и видео, на своём творчестве там также зарабатывают комики, борцы, фитнес-тренеры, шеф-повара, музыканты и представители других профессий.