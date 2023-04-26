В ласнамяэском парке Паэ будут продавать еду

„Парк Паэ - одно из самых популярных мест для проведения досуга в нашем районе, и многие замечают, что поблизости могло бы быть место, где можно перекусить. Управа района Ласнамяэ объявила тендер, чтобы найти партнера для создания дополнительных удобств и преимуществ для посетителей парка Паэ“, - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что для предприятий общественного питания это должно быть интересной возможностью. Помимо того, что парк ежедневно посещает большое количество людей, в летний сезон районная управа проводит здесь целый ряд мероприятий.

Управа района Ласнамяэ объявила конкурс на поиск предприятия общественного питания, которое обслуживало бы гостей парка с 1 июня по 31 октября 2023 года с 9 до 23 часов. К участию в конкурсе приглашаются фудтрэки, то есть фургоны либо автомобильные прицепы, оборудованные для приготовления, хранения и продажи готовой еды. Автомобиль должен быть мобильным, соответствовать городскому ландшафту и месту.

С условиями конкурса можно ознакомится по ссылке.

Ежедневно парк Паэ посещают тысячи людей. В парке найдется занятие для любителей спорта, владельцев домашних животных и семей с детьми. Тропа здоровья в парке состоит из асфальтированной дорожки для упражнений длиной 1,8 км и дорожки для бега, ходьбы и скандинавской ходьбы длиной 1,9 км с покрытием из коры. По всей протяженности тропа освещена фонарями. В парке имеются также спортивные тренажеры, детская игровая площадка, площадка для выгула собак и смотровая площадка. С соединяющего противоположные стороны парка подвесного моста открывается прекрасный вид на озеро Паэ. В дополнение к повседневным возможностям в парке также проводятся мероприятия районной управы. Так, предстоящим летом в парке Паэ пройдет парковый концерт ансамбля Noorkuu, один из серии детских утренников и традиционный фестиваль пирожков. Большой финальный концерт юбилейной программы „Ласнамяэ 30“ также состоится в парке Паэ.