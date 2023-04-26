Объявленный погибшим российский военный журналист честно расскажет о войне на Украине

Аркадий Бабченко – российский журналист, беженец и диссидент, его, возможно, помнят также как человека, благодаря которому в 2018 году удалось поймать получивших заказ на него киллеров, предположительно завербованных российскими службами безопасности. Сейчас он живет в Эстонии и делает все возможное, чтобы война в Украине закончилась победой украинцев – для это он приглашает всех на благотворительный творческий вечер и аукцион в поддержку Вооруженных сил Украины.