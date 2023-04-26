Объявленный погибшим российский военный журналист честно расскажет о войне на Украине
Аркадий Бабченко – российский журналист, беженец и диссидент, его, возможно, помнят также как человека, благодаря которому в 2018 году удалось поймать получивших заказ на него киллеров, предположительно завербованных российскими службами безопасности. Сейчас он живет в Эстонии и делает все возможное, чтобы война в Украине закончилась победой украинцев – для это он приглашает всех на благотворительный творческий вечер и аукцион в поддержку Вооруженных сил Украины.
29 апреля в клубе Cathouse пройдет благотворительный творческий вечер и аукцион, доходы от которого организатор SAB UA MTÜ передаст украинцам, воюющим на войне в Украине.
Помимо интересного разговора, на этом вечере будут выставлены на аукцион различные лоты, связанные с военными действиями – по словам Аркадия Бабченко, в том числе с подписью генерала Залужного, куски сбитых российских самолетов и, может быть, даже Javelin.
Если вы не сможете прийти на этот вечер, но хотите помочь Украине победить в войне, вы можете сделать пожертвование любым удобным способом:
Coop Pank AS
EE584204278623498908
SWIFT kood/BIC: EKRDEE22
IBAN: EE584204278623498908
В пояснении платежа напишите: abi SAB UA
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