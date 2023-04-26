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26.04.2023, 12:13

Объявленный погибшим российский военный журналист честно расскажет о войне на Украине

 

Аркадий Бабченко – российский журналист, беженец и диссидент, его, возможно, помнят также как человека, благодаря которому в 2018 году удалось поймать получивших заказ на него киллеров, предположительно завербованных российскими службами безопасности. Сейчас он живет в Эстонии и делает все возможное, чтобы война в Украине закончилась победой украинцев – для это он приглашает всех на благотворительный творческий вечер и аукцион в поддержку Вооруженных сил Украины.

29 апреля в клубе Cathouse пройдет благотворительный творческий вечер и аукцион, доходы от которого организатор SAB UA MTÜ передаст украинцам, воюющим на войне в Украине.

Помимо интересного разговора, на этом вечере будут выставлены на аукцион различные лоты, связанные с военными действиями – по словам Аркадия Бабченко, в том числе с подписью генерала Залужного, куски сбитых российских самолетов и, может быть, даже Javelin.

Всего за 5 евро на Piletilevi можно купить билет на это трехчасовое мероприятие.

Если вы не сможете прийти на этот вечер, но хотите помочь Украине победить в войне, вы можете сделать пожертвование любым удобным способом:

Coop Pank AS

EE584204278623498908

SWIFT kood/BIC: EKRDEE22

IBAN: EE584204278623498908

В пояснении платежа напишите: abi SAB UA

PayPal

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=R6GNS95KS2F5E

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