Выгодная игра с жизнью пожилых людей. В Таллинне ввели услугу, из-за которой старики не могут дождаться помощи(11)
В ходе сомнительной государственной закупки Таллинн отобрал у пожилых людей бесплатную тревожную кнопку. Вместо нее городские власти поставили датчики движения, потому что сделать это оказалось дешевле. Если раньше на помощь приезжали немедленно, то из-за новой услуги упавшим на пол людям приходится ждать помощи едва ли не по два часа. В сложившейся ситуации разбирался Eesti Ekspress.
Проживающая в социальном доме госпожа Сальме* смотрела театральное представление и в какой-то момент заметила, что ее телефон замигал. Кто-то ей звонил. Она сбросила. Но звонивший был настойчив, сбрасывать пришлось несколько раз. Когда она вернулась домой из театра, ее ждал неприятный сюрприз — в ее квартиру только что вошел социальный работник, у которого были запасные ключи.