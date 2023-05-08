Выгодная игра с жизнью пожилых людей. В Таллинне ввели услугу, из-за которой старики не могут дождаться помощи

Проживающая в социальном доме госпожа Сальме* смотрела театральное представление и в какой-то момент заметила, что ее телефон замигал. Кто-то ей звонил. Она сбросила. Но звонивший был настойчив, сбрасывать пришлось несколько раз. Когда она вернулась домой из театра, ее ждал неприятный сюрприз — в ее квартиру только что вошел социальный работник, у которого были запасные ключи.