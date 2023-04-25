ВИДЕО | Джо Байден объявил о своем выдвижении на второй президентский срок(10)
Президент США Джо Байден официально объявил, что намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года, пишет „Медуза“.
„У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим работу“, — написал он в твиттере.
Обращение Байдена символически опубликовано 25 апреля — в ту же дату, когда в 2019 году политик объявлял о своем выдвижении на первый президентский срок.
Вице-президент США Камала Харрис также заявила, что вновь будет выдвигаться на выборах 2024 года в паре с Джо Байденом.
Джо Байден — 46-й президент США, он занимает этот пост с января 2021 года. В 2009-2017 годах работал в должности вице-президента США в администрации Барака Обамы. До этого был сенатором от штата Делавэр.
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