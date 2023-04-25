Правда ли, что спикер сейма Литвы упрекнула Бога за поддержку России?
В конце марта 2023 года русскоязычный сегмент интернета обошло странное высказывание главы литовского парламента. Мы проверили, заявляла ли подобное Виктория Чмилите-Нильсен.
Как сообщалось в новостях, на встрече с константинопольским патриархом Варфоломеем спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен „упрекнула Бога“. Она якобы заявила: „Совершенно неприемлемо для нас, жителей города и потомков Великого княжества Литовского, когда Бог покрывает империалистические устремления кремлёвского режима“.
С подобным акцентом в заголовках (например, „пожаловалась патриарху на помогающего России Бога“) информацию распространили такие СМИ, как Lenta.ru, Eurasia Daily, „Известия» „Газета.ru», „Московский комсомолец», телеканал „Царьград» и „Общественная служба новостей». Из Telegram-каналов, в которых новость стала популярной, можно выделить „Россия сейчас» (328 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Лепра» (114 000) „Спецоперация Z» (93 000), „Гаспарян» (77 000), „Лента дня» (65 000) и „Никита Михалков в Telegram» (46 000).
20 марта 2023 года в Литовскую Республику с трёхдневным визитом прибыл вселенский патриарх Варфоломей I. Он возложил цветы к памятнику жертвам Холокоста в Литве, выступил на международной конференции, посвящённой роли религии в войнах, и встретился с первыми лицами принимающей страны — президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.
Последняя из упомянутых встреч состоялась 22 марта, посвящённый ей пресс-релиз опубликован на сайте Сейма Литовской Республики. Как следует из текста, разговор коснулся пятерых литовских священников, ранее лишённых сана со стороны Виленско-Литовской епархии (подчиняется РПЦ). Официальный повод — раскольническая деятельность (они выступали за переход местных православных под юрисдикцию константинопольского патриарха), неофициальная версия — отказ поминать на службе московского патриарха Кирилла из-за его поддержки агрессии России против Украины. Так или иначе, в феврале Константинопольский патриархат восстановил опальных священников в сане, приняв под свою юрисдикцию. Это решение Виленско-Литовская епархия не признала.
Виктория Чмилите-Нильсен поблагодарила патриарха Варфоломея за поддержку, напомнив, что с XIII до конца XVII века Литовская православная церковь входила в состав Киевской митрополии и таким образом подчинялась вселенскому патриарху, а переход под юрисдикцию Московского патриархата произошёл „в последующих исторических обстоятельствах“.
Далее, говоря о том, что нынешняя столица Литвы всегда была известна как город религиозной терпимости, спикер парламента заметила: „В Вильнюсе слово Божие распространялось выражением любви, а не мечом. Поэтому мы, жители Вильнюса и потомки Великого княжества Литовского, считаем абсолютно неприемлемым, чтобы империалистические цели кремлёвского режима маскировались под волю Божию. Я сказала Его Святейшеству, что именно в этом свете мы видим положение литовских православных“.
Таким образом, Чмилите-Нильсен не говорила о Боге, „покрывающем империалистические устремления кремлёвского режима“, и не жаловалась на Творца патриарху. Её мысль — сознательно или нет — была переведена неверно. Политик говорила о том, что российский политический режим маскирует свои цели под волю Господа, прикрывается ею. Аналогичную мысль выражал и сам патриарх в ходе своего визита в Литву.
Многие российские сайты и Telegram-каналы, приводя высказывание спикера литовского парламента, сослались на публикацию новостного агентства Baltnews. И действительно, как свидетельствует анализ „Проверено“, это СМИ было первым, кто распространил некорректную версию перевода слов Чмилите-Нильсен в своём Telegram-канале.
Итог: Искажённая цитата