ПОДКАСТ | „Каждый отпуск меня тянет в Маарду“. Хоккеист с опытом игры в Канаде и России не поможет сборной Эстонии

Уроженец города Маарду, хоккеист Кирилл Стеклов начинал свою карьеру в эстонском клубе „Торнадо“. В 12 лет попал в школу подольского „Витязя“, в которой стал двукратным чемпионом России среди клубов по своему возрасту. В 2019 году на один сезон уезжал за океан и выступал за клуб молодежной лиги Онтарио „Лондон Найтс“.

Спустя год дебютировал в основной команде „Витязя“, но вторую часть сезона в вновь завершал в „Лондон Найтс“. В настоящее время является игроком нижегородского клуба „Торпедо“, который выступает в КХЛ.

„В Канаде даже в юниорских лигах профессиональный подход, - рассказывает он об уровне Лиги Онтарио. - Ты там выходишь на лед, а на тебя смотрит около 9000 болельщиков. Там тебе с детства показывает то, ради чего ты играешь и для кого ты играешь. Возможно благодаря этому канадские хоккеисты и пользуются популярностью во всем мире“.

Также Кирилл признался, что посмотрел оба матча Эстонии на чемпионате мира в группе IB (кстати, билеты можно купить ЗДЕСЬ). Эстонская команда одержала две победы, однако из 110 нанесенных в двух матчах бросков реализовала лишь 5, при этом один гол был забит в пустые ворота.

„Пока команду подводит реализация, плюс, наверное, где-то нервничают, играют перед своими болельщиками. Обязательно приду смотреть матч с Украиной. - признался Кирилл. И добавил: - Эстония победит“.

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