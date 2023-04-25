Звери
25.04.2023, 11:55

ФОТО | Осторожно! На Чудском озере много змей

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Читатель RusDelfi сообщил, что на выходных заметил много ужей и гадюк в районе Чудского озера. Смотрите фото!

Вокруг Чудского озера можно встретить много змей. Ужи не представляют опасности для человека. В отличие от гадюки, укус ужа не ядовит, и кусает он обычно только в крайнем случае. Чтобы отпугнуть хищников, ужи выделяют жидкость с запахом чеснока и притворяются мертвыми, расслабляя полностью мышцы. Чтобы запугать человека, уж обычно шипит и делает как бы устрашающие рывки, но обычно не разжимая челюстей.

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