ФОТО | Осторожно! На Чудском озере много змей

Вокруг Чудского озера можно встретить много змей. Ужи не представляют опасности для человека. В отличие от гадюки, укус ужа не ядовит, и кусает он обычно только в крайнем случае. Чтобы отпугнуть хищников, ужи выделяют жидкость с запахом чеснока и притворяются мертвыми, расслабляя полностью мышцы. Чтобы запугать человека, уж обычно шипит и делает как бы устрашающие рывки, но обычно не разжимая челюстей.