Скандал с китайским послом. Пекин заверяет страны бывшего СССР в уважении их суверенитета(13)
Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Китай уважает суверенитет всех постсоветских государств. Заявление сделано на фоне скандала, вызванного словами китайского посла во Франции, который усомнился в статусе стран бывшего СССР в ходе телеинтервью на французском телевидении, пишет BBC Russian.
Острее всех на слова Лу Шая отреагировали Украина и страны Балтии. МИД Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник вызвали китайских послов в этих странах для разъяснений.
„Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН“, - заявила в понедельник представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге с прессой, в ходе которого ее спросили, следует ли считать слова посла во Франции официальной позицией Китая.
„После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с новообразованными странами, и с этого момента всегда придерживался принципов взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества“, - продолжила она.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал высказывания посла Лу Шая неприемлемыми и выразил надежду, что они не отображают позицию китайских властей.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в понедельник, что послам Китая в Литве, Латвии и Эстонии предложено объяснить, что означают слова Лу Шая.
„[...] следует напомнить им, что мы не постсоветские страны, а страны, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом“, - сказал Ландсбергис.
Страны Балтии призывают Евросоюз отнестись к ситуации с полной серьезностью и обсудить ее в ходе встречи глав МИД стран ЕС, которая пройдет в понедельник.
Более масштабное обсуждение отношений ЕС и Китая состоится на саммите блока в июне, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.
Суть скандала
В пятницу вечером Лу Шай сказал, что страны бывшего СССР „не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран“.
О принадлежности Крыма Украине Лу Шай сказал: „Это зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза“ [цитата по TF1 Info, популярному французскому вещательному каналу, входящему, как и LCI, в медиагруппу TF1].
Китайский дипломат также призвал прекратить „препирательства“ по вопросу постсоветских границ.
В субботу Министерство иностранных дел Франции заявило, что „с тревогой приняло к сведению“ эти высказывания, попросив Китай прояснить его позицию.
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии резко осудили заявление китайского посла.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал заявления Лу Шая „прискорбными“ и непонятными. Эстонское внешнеполитическое ведомство также собирается вызвать посла Китая в Таллинне. „Наша цель - дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония - суверенное государство“, - сказал Тсахкна.
По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявление Лу Шая - одна из причин, по которым страны Балтии не доверяют Китаю „посредничество в установлении мира в Украине“.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал высказывания посла „абсолютно неприемлемыми“. „Мы ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления“, - заявил Ринкевич.
„Очевидные проблемы с географией“
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у посла КНР либо „есть очевидные проблемы с географией“, либо его заявление противоречит позиции официального Пекина „об усилиях по установлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН“.