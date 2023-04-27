Скорость интернета в Эстонии оставляет желать лучшего? Исследовательское агентство Ookla поделилось результатами мониторинга

Кроме того, по данным исследования, у Telia самая низкая средняя задержка при работе с несколькими серверами на мобильных устройствах в Эстонии — 30 мс. Elisa же была признана самой быстрой по фиксированной широкополосной связи со скоростью 92,20 Мбит/с.

Однако по сравнению с другими странами Балтии и Северной Европы средняя скорость интернета в Эстонии оказалась ниже.

Так, в Финляндии самый быстрый интернет предлагает DNA, средняя скорость загрузки через мобильные устройства — 101,59 Мбит/с. Lounea стала самым быстрым оператором фиксированной широкополосной связи со скоростью 107,84 Мбит/с и самой низкой средней задержкой — 11 мс.

Хотя в первом квартале 2023 года в Латвии не было самого быстрого оператора мобильной связи, Balticom был самым быстрым оператором фиксированной широкополосной связи со средней скоростью загрузки 238,41 Мбит/с. У Balticom также была самая низкая средняя задержка — 4 мс.

В Литве мобильным оператором с самой высокой средней скоростью загрузки стала Telia —109,53 Мбит/с. Cgates стал самым быстрым оператором фиксированной широкополосной связи — 151,33 Мбит/с.

Подробнее изучить отчет и сравнить показатели Эстонии с другими странами можно на сайте Ookla здесь.

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