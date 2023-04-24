Уроженец Эстонии возглавил Балтийский флот Российской Федерации

Новый командующий российскими военно-морскими силами на Балтике происходит из семьи потомственных военных моряков. Одним из своих предков он называет изобретателя И.Ф. Александровского, в 19 веке предложившего модели торпеды, подводной лодки на гребном ходу и „подводного тарантаса“ - тележки с боеприпасами, с помощью которой предполагалось взрывать вражеские корабли. Однако дальше опытных образцов ни один из этих проектов не пошел. Двоюродный дед адмирала Владимира Воробьева - Всеволод Воробьев - был не только военным моряком, но и исследователем Арктики. Его имя даже носит пролив в Карском море.

Отец Владимира Воробьева - Михаил Никитич Воробьев - стал подводником и с 1959 г. служил на Северном флоте. Позднее, с 1964 г. он стал работать в учебном центре военно-морского флота, который располагался в Палдиски. Именно там 6 января 1969 г. родился будущий адмирал. Однако долго прожить в Эстонии ему не довелось. Уже в 1970 г. Михаил Никитич Воробьев уехал учиться в военно-морскую академию в Ленинграде, а после ее окончания с семьей остался в городе на Неве.

Владимир Михайлович пошел по стопам отца и с 1990 г. тоже служил на подлодках, правда, не на Балтике, а в 1-й флотилии, относящейся к Северному флоту (к ней относился, в частности, печально известный „Курск“, затонувший в 2000 г.). Дольше всего, с 2012 по 2017 годы, он служил начальником военно-морской базы в Северодвинске. Затем (в 2019-2021 гг.) был начальником штаба Балтийского флота, ненадолго был переведен на аналогичный пост в Северном флоте, а затем - в генеральный штаб.