Уроженец Эстонии возглавил Балтийский флот Российской Федерации(56)
На прошлой неделе, 21 апреля, стало известно, что новым командующим российского Балтийского флота стал вице-адмирал Владимир Воробьев. Он родился в Палдиски в 1969 году.
Новый командующий российскими военно-морскими силами на Балтике происходит из семьи потомственных военных моряков. Одним из своих предков он называет изобретателя И.Ф. Александровского, в 19 веке предложившего модели торпеды, подводной лодки на гребном ходу и „подводного тарантаса“ - тележки с боеприпасами, с помощью которой предполагалось взрывать вражеские корабли. Однако дальше опытных образцов ни один из этих проектов не пошел. Двоюродный дед адмирала Владимира Воробьева - Всеволод Воробьев - был не только военным моряком, но и исследователем Арктики. Его имя даже носит пролив в Карском море.
Отец Владимира Воробьева - Михаил Никитич Воробьев - стал подводником и с 1959 г. служил на Северном флоте. Позднее, с 1964 г. он стал работать в учебном центре военно-морского флота, который располагался в Палдиски. Именно там 6 января 1969 г. родился будущий адмирал. Однако долго прожить в Эстонии ему не довелось. Уже в 1970 г. Михаил Никитич Воробьев уехал учиться в военно-морскую академию в Ленинграде, а после ее окончания с семьей остался в городе на Неве.
Владимир Михайлович пошел по стопам отца и с 1990 г. тоже служил на подлодках, правда, не на Балтике, а в 1-й флотилии, относящейся к Северному флоту (к ней относился, в частности, печально известный „Курск“, затонувший в 2000 г.). Дольше всего, с 2012 по 2017 годы, он служил начальником военно-морской базы в Северодвинске. Затем (в 2019-2021 гг.) был начальником штаба Балтийского флота, ненадолго был переведен на аналогичный пост в Северном флоте, а затем - в генеральный штаб.
Назначение Воробьева стало одной из серии кадровых перемен на российском флоте в апреле этого года. Через неделю после „внезапной проверки“ боеготовности Тихоокеанского флота был отправлен в отставку его командующий - адмирал Сергей Авакянц - был отправлен в отставку, по официальной версии - в связи с предельным возрастом службы. Вместо него на Тихий океан отправили командующего Балтийским флотом адмирала Виктора Лиина, который, кстати, тоже имеет косвенное отношение к Эстонии: он родился в 1968 г. в Печорах и по отцовской лини, по некоторым данным, этнический сету. Ну а на бывшее место Лиины как раз и назначили Воробьева.
Базы Балтийского флота РФ располагаются в Калининградской области (там находится его штаб), Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После уже состоявшегося вступления в НАТО Финляндии и планирующегося - Швеции Балтийское море стало почти полностью окружено странами альянса, что, вероятно, означает особое внимание российского руководства к боеготовности военно-морских сил в этом регионе.
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