24.04.2023, 17:15
МНЕНИЕ | Тоомас Алаталу: парада победы в этом году не будет, российское руководство играет в геополитику
Большой геополитический обзор!
ФОТО: | Sputnik
Отмена парадов в России — одно из самых больших и психологически важных изменений во внутренней политике России, считает Тоомас Алаталу.
Напомню, что ТАСС, главное информационное агентство России, организовало с 3 по 12 апреля традиционную аккредитацию журналистов для освещения событий, происходящих в Москве в начале мая. На всякий случай отмечу, что это первомайские шествия, движения „бессмертных полков“, парады победы и т.д. В объявлении отмечалось, что в прошлом году аккредитацию получили 1246 журналистов, в том числе из США, Англии, Испании, Германии, Франции, Чехии, Японии и др.