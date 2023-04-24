МНЕНИЕ | Тоомас Алаталу: парада победы в этом году не будет, российское руководство играет в геополитику

Напомню, что ТАСС, главное информационное агентство России, организовало с 3 по 12 апреля традиционную аккредитацию журналистов для освещения событий, происходящих в Москве в начале мая. На всякий случай отмечу, что это первомайские шествия, движения „бессмертных полков“, парады победы и т.д. В объявлении отмечалось, что в прошлом году аккредитацию получили 1246 журналистов, в том числе из США, Англии, Испании, Германии, Франции, Чехии, Японии и др.

В этом году 12-13 однако в апреле появились первые сообщения об отмене этих парадов из-за угроз, связанных со спецоперацией, что и подтвердилось 20-21 числах апреля. Я полагаю, что это одно из самых крупных и психологически важных изменений во внутренней политике России, если поставить наряду с этим превентивные действия власти: быстрое вынесение приговора Владимиру Кара-Мурзе и нескольким менее известным протестующим, издевательство над американским журналистом и др.