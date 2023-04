Футбол и карьерные вопросы: почему „Манчестер“ выглядит фаворитом в борьбе за Кейна?

19 февраля 2000 года „Фиорентина“ без шансов проиграла „Роме“ на „Стадио Олимпико“. Поражение стало третьим за 6 туров для „фиалок“, команда сползла на 11-е место, а Габриэль Батистута, наверное, именно тем вечером окончательно убедился, что если хочет что-то выиграть, то надо что-то менять.



Потом уже будет забавная история с тем, что Батистута окажется именно в „Роме“, которая в таблице того чемпионата финишировала всего на строчку выше - 6-е место против 7-го. Залогом успеха стало то, что Капелло и спортдир Бальдини слили знакомому журналисту информацию о переговорах по трансферу. Газета опубликовала, а когда президент „волков“ Сенси попытался сказать, что „да мы ещё ни о чём не договорились“, то по реакции фанов, ждавших скудетто с 1983-го, понял, что если он на самом деле не вывалит большие деньги за Габи, то может познакомиться с мылом душистым и веревкой пушистой ближе, чем хотелось бы.



Батистуту купили за 36 миллионов евро (несусветные деньги за игрока в возрасте 30+) - и через год трансфер окупил себя, „Рома“ стала чемпионом.



Вчера днем „Тоттенхэм“ проиграл „Ньюкаслу“. И я абсолютно уверен, что Харри Кейн этим вечером думает примерно о том же, о чем думал Габриэль Батистута в феврале 2000-го. Совсем идеально будет, если „шпоры“ займут то же 7-е место в итоге, но и без этого пугающе много совпадений с историей Батистуты. Вплоть до того, что Кейн в этом сезоне побил рекорд Гривза по голам за клуб - совсем как Габриэль в мае 2000 года обошел Курта Хамрина по мячам в составе „Фиорентины“.



Впрочем, и аргентинец тогда, и англичанин сейчас наверняка променяли бы этот статус на хотя бы одно золото чемпионата. Батистуте было ни холодно ни жарко от того, что тогда Серию А, самую богатую лигу мира, разрывал и выиграл в итоге гонку капоканоньере молодой терминатор-новичок чемпионата Шевченко. Примерно так же и Кейну ни холодно ни жарко от того, что сейчас АПЛ, самую богатую лигу мира, разрывает и выиграет в итоге гонку бомбардиров молодой терминатор-новичок чемпионата Холанд.



Титулы - это то, в чем рано или поздно начинает нуждаться даже самый верный и любящий клуб игрок. История с великой выдуманной репликой „где твоя медаль АПЛ?“ потому так и распространилась, что выглядела максимально правдоподобно. Не только потому что ее якобы услышал Джеррард, а и потому что „сказал“ ее Робин ван Перси. Еще один игрок, который в районе тридцатилетия устал ждать свершений в клубе, где стал звездой мирового уровня - и перешел в „Манчестер Юнайтед“.



Если „Юнайтед“ этим летом провернет тот же фокус - а для этого есть все предпосылки, то вы знаете, на титул какого клуба в премьер-лиге сезона 2023-24 можно заносить квартиру. Почему „Манчестер“ выглядит фаворитом в борьбе за Кейна? „Сити“, „Арсенал“ и „Ливерпуль“ решили проблему с ударными форвардами перед этим сезоном, в „Челси“ сейчас не пойдет ни одна состоявшаяся суперзвезда, „Ньюкасл“ вряд ли предложит Кейну что-то, радикально отличающееся от „шпор“. У „Юнайтед“ есть деньги, достаточно крепкий состав, хороший тренер и 10-летнее отсутствие титула чемпиона. Не 17 лет, как у „Ромы“, но тоже неплохо (или плохо, если вы болеете за „дьяволов“).



Конечно, за границей тоже найдутся желающие (на самом деле, по деньгам, которые заломит Леви, это ровно ПСЖ и потянет), но кажется, что для Харри принципиально все же выиграть титул дома. Да, после этого можно не выиграть ничего, а то и вовсе „сдуться“, как те же Батистута и ван Перси. Робин после 26 голов в чемпионском сезоне забил 12 и 10 в двух следующих, Габриэль после 20 в чемпионском отметился 6 и 6 голами соответственно, причем последние 2 из них забивал уже в составе „Интера“, куда его сплавили в аренду зимой 2003-го.



Кейну в июле стукнет 30-ка. Он достаточно универсален, чтобы не бояться, что случится резкий спад из-за возраста/потери мотивации. Но даже если случится - разве этот титул не будет стоить того?



- What did it cost?

- Everything