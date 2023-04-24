ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Япония обыграла Китай, а Украина разгромила Сербию

Япония - Китай 5:2

Первый период прошел под преимущество китайской сборной, которая вышла вперед спустя 4 минуты. Шайбу забросил Паркер Фу. Спустя минуту Ханзава сравнял счет. Через 10 минут китайские хоккеисты, которые нанесли 18 бросков в первом периоде снова вышли вперед. Шайбу забросил Кори Кейн.

Второй период прошел уже под преимуществом японских хоккеистов. С начало Хитосато счет сравнял, а потом Накадзима и вовсе вывел Японию вперед.

В третьем периоде японские хоккеисты продолжили владеть инициативой. На третьей минуте Юто Оосава удвоил преимущество японцев. В самой концовке встречи китайская сборная сняла вратаря и поплатилась за это. Накадзима оформил дубль в ворота сборной Китая и установил окончательный счет в матче.

Матч в повторе:

Украина - Сербия 7:0

В первом периоде сборная Украины вкатывалась в игру, а сербская сборная большую часть периода оборонялась.

Второй период украинская сборная начала активнее и к середине периода выигрывала со светом 2:0. Шайбы забросили Даниил Тракхт и Вадим Мазур.

В третьем периоде украинские хоккеисты продолжили увеличивать темп, что позволило увеличить отрыв в свете. Мазур и Денискин сделали счет 4:0. Спустя три минуты Александр Пересунько довел счет до разгромного. В конце периода по шайбе забросили Бородай и Мережко.

Матч в записи:

Эстония - Нидерланды 19:30

Нидерланды продержались против Японии 5 минут, а потом японские хоккеисты забросили две шайбы, с которых и начался разгром.

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