Сын пресс-секретаря Путина якобы полгода воевал в Украине. В это время его „Тесла“ получила два штрафа в Москве

Пригожин не назвал имя этого человека, но уточнил, что тот часть жизни провел в США или Англии. Под это описание подходит старший сын Дмитрия Пескова, 33-летний Николай Чоулз, который 10 лет жил в Великобритании и вернулся в Россию в 2011–2012 годах.

Пригожин заявил, что Дмитрий Песков обратился к нему летом 2022 года — и он посоветовал представителю Кремля не отправлять сына в Минобороны РФ, поскольку там он „отсиделся бы в штабе либо ушел на мясо“. Пригожин заявил, что взял сына Пескова в ЧВК „по подложным документам, изменив фамилию, имя и отчество“, тот прошел подготовку, отслужил полгода по контракту и ушел в отпуск.

Дмитрий Песков это не комментировал и не ответил на вопросы „Медузы“, отправленные в телеграме.

Николай Чоулз дал интервью „Комсомольской правде“ и заявил, что отец помог ему выйти на ЧВК Вагнера в начале „спецоперации“ в Украине. „Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог“, — заявил Чоулз. По его словам, он пошел воевать, поскольку посчитал это своим долгом, а близкие поддержали это решение. „Спросили, а уверен ли я, что понимаю, куда иду? Я ответил: „Да“. И они сказали, что вперед“, — рассказал Чоулз.

По его словам, он вступил в ЧВК Вагнера под чужой фамилией (какой, он не уточнил, сказав, что она может „еще понадобиться“). Сын Пескова утверждает, что получил медаль „За отвагу“ за „определенный боевой подвиг“ в Украине. „Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу“, — сообщил он. Чоулз назвал наемников ЧВК „дружным смешанным коллективом“ и добавил, что хотел бы вернуться на войну, к сослуживцам: „Часть меня хочет обратно к ним“.