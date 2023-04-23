Синдром "компьютерной шеи“: что это такое и как от этого избавиться(1)
Последнее время всё больше людей обращается к врачам с жалобами на напряжение в верхней части спины, головную боль, боли в области шеи, покалывания или онемения в руках. Конечно, причин может быть несколько, но иногда одного взгляда на осанку человека достаточно, чтобы поставить ему „диагноз“ с весьма необычным названием.
„Компьютерной“ шеей в народе называют видоизменение изгиба позвоночника от естественного, практически невидимого, до заметно вытянутого вперед. Чаще всего происходит это из-за того, что человек, читая, работая в неправильной позе, смотря в телефон или на экран компьютера, подолгу держит голову наклоненной. В результате шея неестественно тянется вперед, а голова становится слишком тяжелой и появляется та самая „компьютерная“ шея. И касается это не только офисных работников, но и людей, занятых в других сферах - например, швей, которые не могут постоянно держать спину прямо.
„В прежние времена большинство людей занимались тяжелым трудом, связанным с постоянным движением и напряжением мышц. Мало кто тогда сидел и работал за столом. А в этом столетии абсолютно противоположная ситуация: большая часть людей как раз работают в офисах и лишь у меньшинства работа связана с физической активностью. Это дает нам понять, насколько распространена в наши дни болезнь „компьютерной“ шеи“, - рассказывает доктор Варье-Рийн Туулик, руководитель Центра восстановительной терапии Ляэне-Таллиннской центральной больницы.
С медицинской же точки зрения „компьютерная“ шея является причиной проявления болевых ощущений у человека. В результате изменения естественного выгиба позвоночника, в одной части шеи мышцы сухожилия и связки сжимаются и натягиваются, а с другой, наоборот, удлиняются.
Кроме того, стоит учитывать, что с наклоном головы вперед сильно увеличивается давление на шею и плечи. Голова взрослого человека весит около 5 кг, именно такой вес держит шея при правильном положении. Если же голова наклоняется вперед всего на 15 градусов, то нагрузка на шею составит 12 кг. При наклоне головы в 40-45 градусов нагрузка еще больше увеличивается и составляет уже 22 кг, а при 60 градусов - 27 кг. Только представите, что каждый раз, когда вы сильно склоняете голову над телефоном, к вам на шею садится довольно упитанный ребенок.
Все эти изменения естественного выгиба позвоночника очень хорошо видны на рентгене. Именно по рентгеновскому снимку врачи ставят диагноз и назначают лечение.
На возникновение „компьютерной“ шеи влияют два фактора: неправильное положение шеи и спины, а также и длительность нахождения в такой позе. „Учитывая, что рабочий день длится 8 часов и человек большую часть этого времени проводит перед компьютером, а потом еще и после работы постоянно склоняется над гаджетом, то получится, что в таком положении он проводит тысячи часов“, - говорит доктор Варье-Рийн Туулик.
По ее словам, усугубить проблему могут последствия аварий (когда человек на большой скорости резко тормозил) или занятий в молодости определенными видами спорта, при которых на шею было большое давление (например, прыжки в воду или различные виды единоборств). „Все эти факторы накладываются на долгое использование гаджетом в неправильном положении, в результате чего возникает неприятное ощущение в районе шеи“, - добавляет доктор.
Как помочь
Отдых - одна из важнейших потребностей человека. Во время отдыха мы расслабляемся как душевно, так и физически, мышцы не напряжены, как на рабочем месте за компьютером, а если в это время еще и сделать паузу в использовании гаджетов, то и шея получит необходимое расслабление. Именно с этого и нужно начать, чтоб избежать проявления „компьютерной“ шеи.
Помочь могут и различные хобби - например, как бы это не было удивительно, пение в хоре - отличный отдых для шеи. Поющий делает много дыхательных упражнений, стоит ровно, смотрит прямо на дирижёра. Дыхание в этом плане играет немаловажную роль, ведь у сутулых людей страдают не только шея и позвоночник, но и грудная клетка.
Конечно, стоит уделить внимание упражнением. Делайте паузы во время работы, выполняя мягкие и плавные растяжки. Необязательно их делать много - если раз в час всего на пару минут вы будете разминать шею, потягиваться, выравнивать спину, встав вплотную к стене, то это уже будет иметь большой эффект на мышцы. Благодаря этому мышечная система будет расслабляться, голова получит прилив кислорода, обмен веществ придет в норму. Если делать такие упражнения, то вечером после рабочего дня самочувствие будет намного лучше.
Еще один важный момент - улучшить свои рабочие условия. Низко расположенный экран компьютера, а также неправильно подобранные стол и стул, могут сыграть с вами злую шутку. "Если мебель расположена неправильно, то тело выбирает наиболее удобное положение и принимает форму банана. Чтобы избежать многих проблем, нужно начать с эргономики рабочего места“, - говорит доктор Варье-Рийн Туулик. Так, нужно приподнять экран компьютера так, чтоб не нагибать голову, глядя в него. Подобрать подходящий стул, поставить подставку под лаптоп. "Этой подставкой может быть даже пара книг“, - отмечает доктор.
Когда же человек приходит с работы домой, садится на диван, то хорошо бы, чтобы его голова имела опору сзади - например, можно положить под голову подушечку. Если же хочется перед сном посидеть в телефоне, то почему бы не сделать это, лежа на животе? В этом случае шея не так напрягается.
Если же все же возникают серьезные проблемы, вы нашли у себя признаки "компьютерной" шеи или вас беспокоят неприятные ощущения или даже боли в области шеи и спины, вы уже не можете найти расслабляющую позу, то лучше всего обратиться к специалисту — к массажисту, остеопату, семейному врачу или физиотерапевту.