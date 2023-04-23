Синдром "компьютерной шеи“: что это такое и как от этого избавиться

Все эти изменения естественного выгиба позвоночника очень хорошо видны на рентгене. Именно по рентгеновскому снимку врачи ставят диагноз и назначают лечение.

Кроме того, стоит учитывать, что с наклоном головы вперед сильно увеличивается давление на шею и плечи. Голова взрослого человека весит около 5 кг, именно такой вес держит шея при правильном положении. Если же голова наклоняется вперед всего на 15 градусов, то нагрузка на шею составит 12 кг. При наклоне головы в 40-45 градусов нагрузка еще больше увеличивается и составляет уже 22 кг, а при 60 градусов - 27 кг. Только представите, что каждый раз, когда вы сильно склоняете голову над телефоном, к вам на шею садится довольно упитанный ребенок.

С медицинской же точки зрения „компьютерная“ шея является причиной проявления болевых ощущений у человека. В результате изменения естественного выгиба позвоночника, в одной части шеи мышцы сухожилия и связки сжимаются и натягиваются, а с другой, наоборот, удлиняются.

„В прежние времена большинство людей занимались тяжелым трудом, связанным с постоянным движением и напряжением мышц. Мало кто тогда сидел и работал за столом. А в этом столетии абсолютно противоположная ситуация: большая часть людей как раз работают в офисах и лишь у меньшинства работа связана с физической активностью. Это дает нам понять, насколько распространена в наши дни болезнь „компьютерной“ шеи“, - рассказывает доктор Варье-Рийн Туулик, руководитель Центра восстановительной терапии Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

„Компьютерной“ шеей в народе называют видоизменение изгиба позвоночника от естественного, практически невидимого, до заметно вытянутого вперед. Чаще всего происходит это из-за того, что человек, читая, работая в неправильной позе, смотря в телефон или на экран компьютера, подолгу держит голову наклоненной. В результате шея неестественно тянется вперед, а голова становится слишком тяжелой и появляется та самая „компьютерная“ шея. И касается это не только офисных работников, но и людей, занятых в других сферах - например, швей, которые не могут постоянно держать спину прямо.

На возникновение „компьютерной“ шеи влияют два фактора: неправильное положение шеи и спины, а также и длительность нахождения в такой позе. „Учитывая, что рабочий день длится 8 часов и человек большую часть этого времени проводит перед компьютером, а потом еще и после работы постоянно склоняется над гаджетом, то получится, что в таком положении он проводит тысячи часов“, - говорит доктор Варье-Рийн Туулик.

По ее словам, усугубить проблему могут последствия аварий (когда человек на большой скорости резко тормозил) или занятий в молодости определенными видами спорта, при которых на шею было большое давление (например, прыжки в воду или различные виды единоборств). „Все эти факторы накладываются на долгое использование гаджетом в неправильном положении, в результате чего возникает неприятное ощущение в районе шеи“, - добавляет доктор.

Как помочь

Отдых - одна из важнейших потребностей человека. Во время отдыха мы расслабляемся как душевно, так и физически, мышцы не напряжены, как на рабочем месте за компьютером, а если в это время еще и сделать паузу в использовании гаджетов, то и шея получит необходимое расслабление. Именно с этого и нужно начать, чтоб избежать проявления „компьютерной“ шеи.

Помочь могут и различные хобби - например, как бы это не было удивительно, пение в хоре - отличный отдых для шеи. Поющий делает много дыхательных упражнений, стоит ровно, смотрит прямо на дирижёра. Дыхание в этом плане играет немаловажную роль, ведь у сутулых людей страдают не только шея и позвоночник, но и грудная клетка.