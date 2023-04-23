Экономист: „Санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев“

- Санкции, должны были привести к макроэкономической нестабильности РФ. Произвело ли на вас впечатление то, как российский Центральный банк справился с их последствиями?

В данном конкретном случае я бы сказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока Путин находится у власти. Но сколько еще будет убито украинских солдат, гражданских лиц, сколько еще будет разрушено городов - зависит от того, сколько денег мы ему позволим получить.

- Санкции, должны были привести к макроэкономической нестабильности РФ. Произвело ли на вас впечатление то, как российский Центральный банк справился с их последствиями?

В данном конкретном случае я бы сказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока Путин находится у власти. Но сколько еще будет убито украинских солдат, гражданских лиц, сколько еще будет разрушено городов - зависит от того, сколько денег мы ему позволим получить.

И все же мы видим, что, например, за последние полгода линия фронта практически не изменилась. И это тоже влияние экономических санкций . Санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев.

Сергей Гуриев: Это зависит от многих факторов. Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями. Теперь финансирование войны дается ему с трудом. Однако и сейчас у него есть ресурсы, в том числе и те, которые он накопил в 2022 году, когда Запад заморозил активы Центрального банка России, но продолжил покупать российские нефть и газ, давая Путину деньги.

DW: Президент Путин, как говорят, использует резервы своей страны, чтобы закрыть брешь в бюджете, возникшую из-за санкций? Как долго он сможет финансировать войну на фоне экономических проблем и военных неудач?

В прошлом один из ведущих экономистов России, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев 10 лет назад неожиданно бежал во Францию, где сегодня, являясь профессором экономики и проректором парижского Института политических исследований, занимается изучением авторитарных режимов. В эксклюзивном интервью Саре Келли в программе DW Conflict Zone он рассказал, почему западные санкции не привели Россию к макроэкономической катастрофе и предположил, что произойдет со страной после ухода президента Владимира Путина.

Сейчас же мы видим, что Россия вынуждена покупать боеприпасы и оружие у Ирана и Северной Кореи, качество которых гораздо ниже, чем китайского оружия и технологий. Таким образом, у российско-китайской дружбы есть вполне определенные границы.

Теперь о Китае, это чрезвычайно важно. Я очень рад, что Китай не поставляет оружие России. Если бы Пекин решил следовать декларированной идее безграничной дружбы, то он предоставлял бы Москве оружие и наличные деньги без ограничений, и санкции не работали бы.

- Если вы посмотрите на голосование в ООН, то увидите, что тех, кто напрямую поддержал Россию, очень-очень мало. Сирия, Эритрея, Никарагуа - буквально пять стран, которые выразили поддержку России.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что план Запада по изоляции России потерпел фиаско. Есть ли в этом хоть доля правды? Недавно лидер Китая стоял рядом с Путиным во время своего государственного визита. Многие страны глобального Юга, в том числе Африки, для которых Россия является крупным экспортером оружия, отказались осудить вторжение в Украину.

Поэтому я бы не стал осуждать людей, которые и сейчас работают на Путина, но на их месте постарался бы бежать как можно скорее. Что я и сделал в 2013 году.

- Путинский режим крайне жесток. Путин убивал людей, которые его предали или выступали против него и против его режима. Мы не должны забывать об убийстве Бориса Немцова в 2015 году, о покушении на Алексея Навального в 2020 году. И прямо сейчас о „суде“ - в кавычках - над Владимиром Кара-Мурзой, которого путинский режим пытался убить дважды.

- Будь я на их месте, я сразу бы уволился. Потому что, действительно, каждый дополнительный доллар, который вы экономите для российского бюджета, вы экономите, чтобы отдать его Путину. А он на эти деньги постарается убить еще больше украинцев. Но людям в Центробанке удается убедить себя, что они спасают российское население от нищеты, от гиперинфляции. Вы всегда можете посмотреть в зеркало и объяснить себе, почему вы все еще там. Однако эти люди, которые продолжают поставлять ресурсы для военной машины Путина, на самом деле подрывают будущее России.

- Я получал разные сигналы. Порой Путин посылал мне сигнал, что мне ничто не угрожает. Иногда, что меня могут арестовать. А иногда люди говорили, что истинный источник проблем - это поддержка Алексея Навального. А вы знаете, что происходит с людьми, которые поддерживают Навального, а также с ним самим? Я человек не храбрый, поэтому предпочел отъезд.

- Я думаю, что это было не очень точно сформулировано. На самом деле, я имел в виду, что мне не нужна личная защита Путина или Медведева от российской системы „правоcудия“. У меня возникли проблемы с Путиным и Медведевым из-за созданной ими системы, при которой человек, высказывающий свое мнение, подвергался преследованиям и угрозам.

- Покинув страну в 2013 году, вы заявляли, что, несмотря на то, что вы стали мишенью для следствия, у вас нет никаких проблем с Путиным или Медведевым. Вы сожалеете о том, что сказали это?

Если представить, что вы живете в Германии или Великобритании и качество вашей жизни падает на 10 процентов, то на улицах начнутся массовые протесты. В России все иначе. Если вы протестуете, вас избивают, пытают и сажают в тюрьму на десять лет. Так что это очень репрессивное государство. Это не Россия 2013 года и даже не 2020 года. Сейчас мы говорим о таком уровне репрессий, какого не видели с советских времен.

- Мы говорим о моменте, когда общество поймет, что так больше продолжаться не может. И это приведет к массовому протесту, полиция присоединится к протестующим. Путин очень волнуется по этому поводу. Он платит все больше ОМОНу и не посылает его в Украину. Он не использует Национальную гвардию для войны, потому что Нацгвардия нужна ему для избиения потенциальных протестующих.

- Вы отметили снижение уровня потребительских расходов, например, в прошлом году. Насколько сильно это ощущается и может ли это вылиться в реальное сопротивление общества Кремлю?

Да, Китай не является союзником Запада в этой войне. Да, Индия продолжает покупать российскую нефть. Но все же не стоит говорить, как сказал Лавров, что остальной мир, поддерживает Россию.

- Более 20 лет назад Путин приехал в Берлин и на немецком языке произнес очень известную речь перед бундестагом, сказав, что „холодная война закончилась“. Это был просто фарс? Как вы считаете, был ли у него всегда план, направленный на создание империи, или его цели изменились со временем?

- Мы знаем, что он всегда был коррупционером и управлял своим окружением как шеф мафии. Поэтому, как только он пришел в Кремль, начал строить свой дворец в Геленджике. Так что он не строитель империи. Он, скорее, строитель дворцов. А это совсем другое дело.

Но со временем он понял: для того, чтобы охранять свои дворцы, а у него их около 20, нужно создать нарратив восстановления советской империи. И если вы повторяете это в течение десяти лет, то, в конце концов, сами начинаете в это верить.

Но начинал он с идеи: „Живи и дай жить другим“. Условно говоря, я строю свои дворцы. Но может экономический рост будет настолько сильным, что все смирятся и с моей коррупцией, и с централизацией власти. Но, в конце концов, когда экономический рост остановился, он подумал: мне нужен новый нарратив. И поэтому он аннексировал Крым. Он сказал россиянам: „Знаете, у вас не будет роста доходов, но вы будете частью империи“. И, конечно, большую роль сыграла пандемия. В течение двух лет Путин был очень изолирован. Он общался лишь с несколькими людьми, которые только укрепляли его проимперский, антизападный нарратив.

- Вы писали о том, что когда Путин пришел к власти в 2000 году, он работал над сохранением видимости демократии. Но когда вернулся к президентству в 2012 году, его программа действий изменилась. Она больше напоминала правление при помощи страха. Что изменилось?