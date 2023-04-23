ФОТО | В Нарве отметили День ветеранов(6)
Сегодня, 23 апреля, в 8:00 в Северном дворе Нарвского замка состоялась церемония поднятия флага, посвященная Дню ветеранов.
Организатором мероприятия является общественная организация „Ветераны Сил обороны Эстонии“ и городская управа Нарвы.
Смотрите галерею:
Как напоминает RusERR, День ветеранов учрежден для чествования ветеранов, их семей и близких, которые внесли вклад в обеспечение безопасности Эстонии в военных операциях вдали от дома или получили ранения при исполнении служебных обязанностей. В этот день эстонский флаг поднимают все государственные и местные органы власти и публично-правовые учреждения. Для всех остальных вывешивание государственного флага в памятный день является добровольным.
Ветеранами Сил обороны и Кайтселийта в Эстонии являются более 3000 человек.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.