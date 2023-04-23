Новости Ида-Вирумаа
23.04.2023, 14:45

ФОТО | В Нарве отметили День ветеранов

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Veteranipäev Narvas
Veteranipäev Narvas
ФОТО: Ilja Smirnov | Narva Linnavalitsus

Сегодня, 23 апреля, в 8:00 в Северном дворе Нарвского замка состоялась церемония поднятия флага, посвященная Дню ветеранов.

Организатором мероприятия является общественная организация „Ветераны Сил обороны Эстонии“ и городская управа Нарвы.

Смотрите галерею:

Как напоминает RusERR, День ветеранов учрежден для чествования ветеранов, их семей и близких, которые внесли вклад в обеспечение безопасности Эстонии в военных операциях вдали от дома или получили ранения при исполнении служебных обязанностей. В этот день эстонский флаг поднимают все государственные и местные органы власти и публично-правовые учреждения. Для всех остальных вывешивание государственного флага в памятный день является добровольным.

Ветеранами Сил обороны и Кайтселийта в Эстонии являются более 3000 человек.

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