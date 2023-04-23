ФОТО | В Нарве отметили День ветеранов

Как напоминает RusERR, День ветеранов учрежден для чествования ветеранов, их семей и близких, которые внесли вклад в обеспечение безопасности Эстонии в военных операциях вдали от дома или получили ранения при исполнении служебных обязанностей. В этот день эстонский флаг поднимают все государственные и местные органы власти и публично-правовые учреждения. Для всех остальных вывешивание государственного флага в памятный день является добровольным.