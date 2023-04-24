Двойник Путина, слитые документы, пытки: в украинской разведке рассказали, что происходит в Кремле и на фронте
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в интервью литовскому порталу DELFI пояснил, кто следит за военнопленными в Украине и России, какое настроение среди российских бизнес-элит, и как украинские разведчики координируют свои действия со спецслужбами стран Балтии.
Давайте попробуем подвести итог с документами, которые были слиты. Был задержан сотрудник из Нацгвардии в США. Потом была информация, что один из каналов, который опубликован, была какая-то женщина военнослужащая. Что вообще произошло?
Итог будет подводить правительство Соединенных Штатов, и насколько известно, объявлено, что Минюст ведет расследование, и уже после официальных результатов этого расследования можно будет комментировать и анализировать. Сегодня точно есть признаки, что часть этих материалов были изменены и использовались, в том числе, для продвижения пророссийских нарративов в интересах России. На украино-американские отношения, на взаимодействие с нашими партнерами это никак не влияет.
В документах была информация о том, что якобы дата наступления в конце апреля. Насколько это вообще соответствует правде, неправде?
Любые конкретные даты – вопрос, который постоянно уточняется и принимается решение в очень узком кругу военно-политического руководства страны в данной конкретной ситуации. Поэтому серьезно обсуждать какие-то даты в этом контексте точно не приходится.
В последнее время незадолго до этих сливов появились различные материалы в западных СМИ о якобы неудачных наших наступлениях. Это работает в некоторой степени российская ИПСО? Это информационная операция? Почему такой вал материалов?
Мы помним, что многие перед 24 февраля 2022 года, и эксперты, в том числе, и представители СМИ, когда прогнозировали возможное полномасштабное вторжение и обсуждали российское предстоящее, то давали Украине три дня +/-. Реальность была абсолютно другой. После начала полномасштабного вторжения и первых успешных операций по освобождению территорий на севере, юге страны и острове Змеиный. Конечно туда же освобождение Херсона. Реальность такова, что Украина продолжает защищать свою независимость, международное право, устав Организации объединённых Наций и вернёт контроль над захваченными территориями по состоянию на 1991 год.
Если посмотреть на то, что происходит с нашими военными и издевательствами над ними, то ГУР следит за этой темой? Вы понимаете, кто это делает, и какие могут быть последствия для них?
В Украине работает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Это межведомственный орган, куда входят представители сектора безопасности и обороны, служба безопасности, прокуратура, МВД и безусловно ГУР. Все случаи, вся информация о нарушениях Женевской конвенции, нарушение правил поведения с военнопленными фиксируется и обрабатывается, в том числе процессуальным образом. О том, что такие производства возбуждены публично заявляло и руководство Службы безопасности Украины.
Есть другой аспект, в том числе и фактического наказания преступников. И в этом направлении также ведется работа. В целом, не новость о том, что государство – агрессор, и именно регулярная армия, а не отдельные какие-то вооруженные формирования, причастны к массовым фактам и военным преступлениям, нарушениям прав как украинских военнопленных, так и мирного гражданского населения. И безусловно за это, в том числе, придется отвечать как на уровне международных процессов, так и фактически, скажем так, в реальной жизни. Преступники будут наказаны.
Вот вы сказали „регулярная армия“, а всё-таки была информация про ЧВК „Вагнер“, что они издеваются над пленными. Как вы считаете, кто больше задействован в таком насилии?
Нарушение Женевских конвенций со стороны России, нарушение международного гуманитарного права с самого начала полномасштабной агрессии носит массовый характер именно со стороны регулярной армии, Министерства обороны и всех регулярных формирований. Мы помним их, начиная с Бучи и других направлений.
Сегодня российская пропаганда, понимая, что ответственность неизбежна, пытается сконцентрировать внимание на том, что это все дело рук не регулярной армии, а частных формирований либо отдельных групп. На самом деле есть информация, что именно регулярная армия, государство РФ несет полную ответственность за нарушение правил введения войны, нарушение Женевских конвенций и многие другие преступления военного характера.
О каком количестве идет речь, хоть приблизительно? Десятки, сотни?
Смотря о каких категориях и о каких примерах. Таких, скажем, ярких, из ряда вон выходящих случаях, если мы говорим о тех видео с убийством, которые появляются регулярно, то это не массовый характер, но такие случаи есть.
Нарушение Женевских конвенций – не только публичные незаконные казни. Это и нарушение норм содержания военнопленных, недопуск международного комитета Красного креста к местам содержания военнопленных, пытки и многие другие вещи. Опять же, главная ответственность в целом – государство РФ так называемая и регулярная армия. Поэтому то, что появляется публично, часто появляется целенаправленно в рамках работы пропагандистской машины РФ с целью, в том числе запугивания своих же военнослужащих. Кремль хочет не допустить сдачи российских солдат в плен украинской армии.
Мы знаем о загрядотрядах, и это широко используемая практика. Но своего рода „психологический загрядотряд“ – появление шокирующих видео с мотивацией „не вздумайте сдаваться в плен украинцам, там с вами сделают то же, что мы делаем с украинцами на этих видео“. Это работа российской пропаганды.
В марте 2023 года государственным проектом „Хочу жить“ (проект от координационной службы по вопросам обращения с военнопленными с целью работать с военнослужащими РФ), которые хотят сдаваться в плен, было зафиксировано рекордное количество заявок – более 3000 российских военнослужащих хотят сдаться в плен. И на фоне этого потом мы увидели выброс этого жестокого видео с публичной казнью, обезглавливания.
А казнь вагнеровца кувалдой?
Это вопрос к внутренним взаимоотношениям среди ЧВК. И отдельная история – предмет, о чем Украина говорила: международное сообщество должно следить за судьбой российских военнопленных, которые вернулись на территорию самой РФ в результате обмена либо в результате исполнения Женевских конвенций. В одностороннем порядке также Украина передавала тяжелораненых рашистов и вопрос: „Что с ними дальше происходит? Как кремлёвский режим ведёт себя со своими же?“.
А были претензии к украинской стороне от международных органов по отношению, скажем, к содержанию российских пленным?
Украина исполняет Женевские конвенции, в том числе обеспечивает доступ международного комитета Красного креста, международных экспертов, правозащитников к местам содержания рашистских военнопленных в Украине. И фиксируются различные вещи. Если есть замечания, Украина их учитывает, действует как демократическое правовое государство. Вопрос в том, что Россия таких допусков на постоянной основе не обеспечивает и, соответственно замечаний и претензий к ней не фиксируется, она не пускает Красный крест. И очень важно, чтобы международное сообщество и комитет Красного креста, в общем-то все структуры ООН именно на этом фиксировали внимание.
Интересно по поводу ООН. Если знаете, один из представителей ООН сказал, что не найдено признаков геноцида украинцев. Вообще почему такое заявление прозвучало и на сколько оно соответствует правде?
Точно не соответствует правде. Это вопрос дальнейшей работы украинской дипломатии, правоохранительных органов и всех друзей Украины, которые выступают за соблюдение уставов ООН и по форме, и по сути. Война России против Украины носит ярко выраженный геноцидный характер из всех пунктов определения геноцида в общем-то по каждому из них мы найдем примеры действия российских оккупантов в Украине. Это и насильственное изменение идентичности местного населения и детей; это преступление, преследование по признаку культуры, языка, религии и многие другие вещи. Я уверен, что рано или поздно правда пробьется, в том числе и в официальных решениях ООН.
Я так понимаю, ГУР следит за тем, что происходит и в России, помимо того, что у нас сейчас происходит? Например, командир Кирилл Буданов заявлял, что нет значительного конфликта между ФСБ и Минобороны. Что вообще происходит в среде российских силовиков?
Напряжение присутствует и определенные процессы, безусловно, происходят постоянно. Но в целом российские силовики сегодня объединены кровавой порукой и пониманием того, что вся ответственность за геноцидную войну против Украины. Это не значит, что завтра подобные вещи не могут перерасти в буквально более мощное активное противостояние. Но чем большими будут успехи украинских сил безопасности и обороны, чем большими будут успехи международной коалиции в плане санкционной политики, тем большими будут разногласия внутри самих российских элит как военно-политических, так и экономических.
А какую можно дать характеристику касательно российских олигархов. Какое их состояние? Это протест? Это молчание? Это принятие действительности?
Наверное, слово „депрессия“ по состоянию на сегодня. Если протест, то пока внутренний. На самом деле в современной российской диктатуре бизнес как самостоятельное явление уничтожен и давно обслуживает режим. И сегодня у военных, силовиков голос намного громче и прав намного больше, чем у так называемых бизнес элит. Бизнес обслуживает интересы и силового блока, и кремлевского режима. Но даже из публичных источников, из последнего разговора олигарха Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина достаточно ярко описано настроение российских бизнес-элит. Да, есть понимание о том, что геополитическое поражение с последствиями для экономики и для бизнеса это уже факт для современной России. Как выходить из этого? Они пока не готовы дать себе ответ. Бороться с режимом Путина пока активно также не готовы, но уже готовы выходить с определенными инициативами и договариваться о собственной безопасности в будущем России уже после режима Путина.
А если говорить о Евгении Пригожине, главе ЧВК „Вагнер“, в последнее время его роль значительно уменьшилась и в том числе он начал говорить об остановке войны. Это вынужденная позиция? Его понизили в статусе?
Пригожин озвучивает различные инициативы время от времени не только от себя, но и от тех партнеров и патронов, с которыми работает, в том числе среди них и представители башен Кремля. Те гарантируют ему безопасность и определенный уровень вольнодумства. Плюс через такие заявления тестируется реакция как среди населения, так и среди других представителей элит. В военном факторе никакая ЧВК не сравнится по количеству личного состава, техники, вооружения с регулярной армией. Поэтому в военном смысле фактор ЧВК с самого начала был преувеличен. Хотя безусловно их роль в последний период в операциях рашистов на востоке Украины, Бахмута очень активна, но в целом это больше информационная и политическая кампания.
Путин вроде бы приезжал на оккупированную часть Украины. Насколько это вообще правда? И почему до этого он так панически боялся вообще куда-то выезжать, а тут начал ездить и был в Мариуполе, Херсонской, Луганской областях?
Правильнее или корректнее формулировать „человек, похожий на Путина в последнее время приезжал“. Есть очень много факторов, которые заставляют задуматься: один ли это человек, пребывая в Кремле со своими соратниками и ближайшими коллегами находится на многометровом расстоянии и боится им подать руку. И тот человек, который из старенькой „Тойоты“ выбегает на временно оккупированных территориях и активно общается с оккупационной администрацией либо с коллаборантами. Тут есть над чем задуматься. А почему такое представление происходит?
Тому есть объяснение: долгое время ни Путина, ни главы Минобороны Сергея Шойгу на фронте или около линии фронта вообще не было видно. И даже среди российских лояльных военкоров вообще-то нарастала критика и вопрос: где командиры, где командование? Особенно эта критика нарастала на фоне достаточно активного поведения украинского военно-политического руководства, когда Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский регулярно прибывает и общается с солдатами на линии фронта и то же касается боевых генералов (Александр Сырский, Буданов и многие другие). Украина в этом плане показала абсолютно другой пример и качество демократического лидерства. Отвечать на эту критику, разбивать ее приходится путем таких постановок. Но до фронта, собственно, даже двойник не доезжал.
Недавно в сеть попал аудиоперехват, в котором „глава ЛНР“ Леонид Пасичник жаловался на конфликт с „главой МВД ЛНР“ Игорем Корнетом. Я так понимаю, что внутри и в самом „ЛНР“ довольно сильное противостояние?
Противостояние есть, касательно особенно так называемых „ЛНР“, „ДНР“» носит уже давний характер. В том числе связано с перераспределением финансовых потоков и борьбой за эти же потоки. Кто за какое подразделение отвечает и какое подразделение осваивает тот или иной бюджет, так или иначе вопрос решается все равно в Москве. Такие конфликты за кровавые коррупционные деньги у этих псевдообразований присутствуют и никакой идеологической составляющей там точно нет.
А ГУР со спецслужбами сотрудничает стран Балтии? Есть какая-то взаимосвязь?
Украина активно ведёт взаимодействие с нашими партнерами и безусловно со странами Балтии также – и в военном плане, и в контексте обмена информацией.
Буданов довольно позитивно настроен на то, что будет происходить в этом году. А как вы считаете?
Из того, что мы уже видим, это факт, который свершился – так называемая разрекламированное рашистами зимнее наступление оказалось пшиком и даже поставленную задачу главе Генштаба Валерию Герасимову от Путина выйти на границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта в очередной раз не выполнили. Учитывая, что ракетный блицкриг по украинской энергетике также провалился, и Украина выстояла, то украинские силы безопасности и обороны продолжат деоккупацию территорий. А вот что касается будущего самой так называемой РФ, думаю, оно будет намного менее радужным.
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