МНЕНИЕ | Яна Тоом: обобрать бедных – верный путь к тому, что бедным станешь ты сам

Все это омерзительно. И насмешливое высокомерие реформистов. И их ложь насчет того, что госбюджет унаследовал дыры от правительства Юри Ратас а. Центристы применяли кейнсианскую политику: государство увеличивает расходы, чтобы дать толчок экономическому росту и реализовать социальную программу, повышающую доходы населения. Просто посмотрите, как при каких правительствах менялся в 2010-е ВВП на душу населения: после прихода к власти центристов экономика росла быстрее, потому что политика Партии реформ сильно тормозила выход Эстонии из кризиса 2008–2010 годов; рост просел только в 2020 году – как и везде в пандемию. Посмотрите, как менялся дефицит госбюджета. Сюрприз: при центристах он в 2019 году перестал быть дефицитом – и вновь ушел в минус из-за той же пандемии.

Реформа подоходного налога проделает в госбюджет е огромную дыру – до выборов Министерство финансов говорило про 470 миллионов евро в год. Чтобы залатать эту дыру (разговоры про налог на оборону – точно такая же ложь, как аргумент о том, что конституция якобы запрещает обсуждать налоги), правительство поднимет НСО. Рост цен оплатят все, но бедных у нас куда больше богатых, и в основном в бюджет вложатся они. Значит, государство возьмет деньги у бедных, положит их в бюджет – и оттуда выплатит богатым.

Я не зря взяла границу в 1500 евро – это наша медианная зарплата. То есть половина работников Эстонии получат 20-30 евро, которые полностью сожрет повышение налога с оборота ( цены вырастут как раз на 20 евро на 1200 евро).

Разница между правым и левым переворотом проста: от левого страдают богатые. Наши реформы ударят по бедным. От отмены прогрессивного подоходного налога меньше всего выиграют люди с зарплата ми до 1500 евро – от нуля до 20-30 евро. Пик выигрыша – зарплаты от 2000 до 3000 евро, когда разница между старой и новой системой достигает 100+ евро.

Для меня последней каплей стало интервью Лавли Перлинг , уверяющей, что „в Эстонии происходит левый переворот“. На деле все наоборот: экономическая политика Каи Каллас – правая. Просто у нас всё, что левее поклонению невидимой руке рынка, автоматически клеймится как коммунизм.

Табу быть не должно

Омерзительны рассуждения небедных „инфлюэнсеров“ о том, что „иначе нельзя“. Это тоже вранье. Чисто логически: чтобы выправить ситуацию с бюджетом, есть в принципе три пути – повысить налоги; взять кредит; сократить расходы. Все это не должно быть табу, вопрос – в деталях.

1. Сокращение расходов допустимо там, где оно не ударит по экономике. Одно дело, если это оптимизация чиновничьего госаппарата (не уверена, что в Эстонии он раздут). Другое, если это завуалированное введение налога, например, отмена бесплатного общественного транспорта. И платить будут опять же бедные. То же с отменой любых социальных пособий для необеспеченных людей.

2. Налоги бывают разными. Правительство Каллас обложит ими скорее бедных. Есть исключения: одно из здравых намерений коалиции – поднять налог на прибыль банков с 14% до 22%. Прибыли банков – законная добыча, я напомню только, что и сам этот налог был без лишнего шума введен в 2018 году тоже правительством Юри Ратаса.

Отмена „налогового горба“, наоборот, работает на богатых. Да, прогрессивный налог в его нынешнем виде надо менять, чтобы он не бил по среднему классу, но отменять его нельзя. Все экономисты мира, кроме откровенных сектантов, считают, что ступенчатый налог справедливее и полезнее для экономики, чем плоский. Хорош он и тем, что его можно настраивать очень точно – меняя ступени и ставки процента. Тут накоплен огромный опыт, просто Партия реформ не желает его видеть.

Другие налоги

Есть масса других вариантов, не бьющих по бедным. Налог на наследство: во Франции – от 0 до 60%, в Германии – от 7 до 70%, в Ирландии - 33%, но с множеством исключений; как вариант – налог на наследство крупных состояний. Налог на роскошь.