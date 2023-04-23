МНЕНИЕ | Яна Тоом: обобрать бедных – верный путь к тому, что бедным станешь ты сам(37)
Для меня последней каплей стало интервью Лавли Перлинг, уверяющей, что „в Эстонии происходит левый переворот“. На деле все наоборот: экономическая политика Каи Каллас – правая. Просто у нас всё, что левее поклонению невидимой руке рынка, автоматически клеймится как коммунизм.
Разница между правым и левым переворотом проста: от левого страдают богатые. Наши реформы ударят по бедным. От отмены прогрессивного подоходного налога меньше всего выиграют люди с зарплатами до 1500 евро – от нуля до 20-30 евро. Пик выигрыша – зарплаты от 2000 до 3000 евро, когда разница между старой и новой системой достигает 100+ евро.
Я не зря взяла границу в 1500 евро – это наша медианная зарплата. То есть половина работников Эстонии получат 20-30 евро, которые полностью сожрет повышение налога с оборота (цены вырастут как раз на 20 евро на 1200 евро).
Чистая ложь
Реформа подоходного налога проделает в госбюджете огромную дыру – до выборов Министерство финансов говорило про 470 миллионов евро в год. Чтобы залатать эту дыру (разговоры про налог на оборону – точно такая же ложь, как аргумент о том, что конституция якобы запрещает обсуждать налоги), правительство поднимет НСО. Рост цен оплатят все, но бедных у нас куда больше богатых, и в основном в бюджет вложатся они. Значит, государство возьмет деньги у бедных, положит их в бюджет – и оттуда выплатит богатым.
Все это омерзительно. И насмешливое высокомерие реформистов. И их ложь насчет того, что госбюджет унаследовал дыры от правительства Юри Ратаса. Центристы применяли кейнсианскую политику: государство увеличивает расходы, чтобы дать толчок экономическому росту и реализовать социальную программу, повышающую доходы населения. Просто посмотрите, как при каких правительствах менялся в 2010-е ВВП на душу населения: после прихода к власти центристов экономика росла быстрее, потому что политика Партии реформ сильно тормозила выход Эстонии из кризиса 2008–2010 годов; рост просел только в 2020 году – как и везде в пандемию. Посмотрите, как менялся дефицит госбюджета. Сюрприз: при центристах он в 2019 году перестал быть дефицитом – и вновь ушел в минус из-за той же пандемии.
Табу быть не должно
Омерзительны рассуждения небедных „инфлюэнсеров“ о том, что „иначе нельзя“. Это тоже вранье. Чисто логически: чтобы выправить ситуацию с бюджетом, есть в принципе три пути – повысить налоги; взять кредит; сократить расходы. Все это не должно быть табу, вопрос – в деталях.
1. Сокращение расходов допустимо там, где оно не ударит по экономике. Одно дело, если это оптимизация чиновничьего госаппарата (не уверена, что в Эстонии он раздут). Другое, если это завуалированное введение налога, например, отмена бесплатного общественного транспорта. И платить будут опять же бедные. То же с отменой любых социальных пособий для необеспеченных людей.
2. Налоги бывают разными. Правительство Каллас обложит ими скорее бедных. Есть исключения: одно из здравых намерений коалиции – поднять налог на прибыль банков с 14% до 22%. Прибыли банков – законная добыча, я напомню только, что и сам этот налог был без лишнего шума введен в 2018 году тоже правительством Юри Ратаса.
Отмена „налогового горба“, наоборот, работает на богатых. Да, прогрессивный налог в его нынешнем виде надо менять, чтобы он не бил по среднему классу, но отменять его нельзя. Все экономисты мира, кроме откровенных сектантов, считают, что ступенчатый налог справедливее и полезнее для экономики, чем плоский. Хорош он и тем, что его можно настраивать очень точно – меняя ступени и ставки процента. Тут накоплен огромный опыт, просто Партия реформ не желает его видеть.
Другие налоги
Есть масса других вариантов, не бьющих по бедным. Налог на наследство: во Франции – от 0 до 60%, в Германии – от 7 до 70%, в Ирландии - 33%, но с множеством исключений; как вариант – налог на наследство крупных состояний. Налог на роскошь.
Еще одна наша священная корова – налог на нераспределенную прибыль компаний. Он есть очень много где, часто – вместе с налогом на дивиденды. Он не обязан быть всеобщим, от него можно освободить малый бизнес, его можно сделать небольшим для среднего бизнеса, можно применять нулевую ставку для бедных регионов и стратегических отраслей.
Тот же налог с оборота можно усложнять как угодно – скажем, снизить на продукты питания и лекарства и существенно повысить на те же предметы роскоши.
То, что у нас не делается даже попытка думать в этом направлении, нельзя объяснить ничем, кроме сектантского подхода к экономике. И, кстати, налоговая система не должна быть простой. Налоги – это настройки экономической и социальной политики, а грубая настройка ведет к краху.
3. Госдолг – почему это катастрофа? Да, лучше, когда страна не берет в долг. В теории. На практике долг США составляет 120% от ВВП. Средний госдолг в ЕС – более 80%. Во Франции – 113%. В Бельгии – 106%. В Финляндии и Германии – около 70%. В Ирландии – почти 60%. В Швеции – 32%.
Госдолг Эстонии – 15%. И у нас по этому поводу истерика. Почему?
Самый глупый аргумент, который я слышала, – сравнение с потребительским кредитом. Политики, которые пали до такого уровня ведения дискуссии, определенно считают избирателя идиотом.
Вопрос в расходах
Вопрос не в долге – вопрос в том, как мы эти деньги расходуем. Никто не устраивает истерик оттого, что бизнесмены берут кредиты, инвестируют их, что-то производят, продают, получают прибыль и возвращают долг с процентами. Страна может делать то же самое, только инвестирует она не в производство, а в экономику в целом – в людей, в инфраструктуру, в социальное равновесие, в производительность труда, в дотации стратегических отраслей.
С экономической точки зрения повышение пенсий и дотаций – не деньги на ветер. Это прямая поддержка спроса на отечественные товары, позволяющая бизнесу развиваться, а людям – жить лучше. Пока итоговый рост доходной части бюджета превышает выплаты по кредитам, в кредитах нет ничего страшного.
Страшно обеспечивать кредитами реформу налога, которая отнимет деньги у бедных в пользу богатых и усилит раскол в обществе. Страшно не вложиться в Ида-Вирумаа и другие нуждающиеся регионы. Страшно вместо того, чтобы развивать экономику, ее душить.
Партия реформ делает именно это – душит экономику Эстонии.
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