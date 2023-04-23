23.04.2023, 15:45
RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Изменница! Таких, как ты, надо изолировать от общества“. В Киеве местные жители проводят акцию протеста против УПЦ
Прочь московского попа!
Несколько недель подряд в Киеве около Киево-Печерской лавры местные жители и прихожане проводят акцию протеста против Украинской Православной Церкви (УПЦ). УПЦ в течение этого времени ежедневно проводит молебен у входа в Нижнюю лавру.
Украинскую Православную Церковь (УПЦ), которую связывают с Московским патриархатом, после полномасштабного вторжения России в Украину убрала из официального названия упоминание о Московской патриархии, но сохранила каноническую связь с ней.