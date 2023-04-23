RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Изменница! Таких, как ты, надо изолировать от общества“. В Киеве местные жители проводят акцию протеста против УПЦ

Несколько недель подряд в Киеве около Киево-Печерской лавры местные жители и прихожане проводят акцию протеста против Украинской Православной Церкви (УПЦ). УПЦ в течение этого времени ежедневно проводит молебен у входа в Нижнюю лавру.