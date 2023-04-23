Пять причин, по которым Европа выиграла газовую войну с Россией этой зимой, но может проиграть следующей

Пять главных причин успеха Евросоюза в газовой войне (они перечислены ниже) угрожают уже в этом году обернуться против него.

„Вопреки ожиданиям многих, в том числе в Кремле, Европа не замерзла, и европейская экономика не рухнула, - сказал глава Международного энергетического агентства (IEA) Фахит Бироль. - Но следующая зима 2023/24 годов может оказаться труднее, чем нынешняя“.

„Нам предстоит не только сложная зима, но, возможно, и лето, - согласилась еврокомиссар Кадри Симсон, отвечающая в ЕС за энергетику. - Никакой ясности по-прежнему нет, и нужно готовиться к худшему“.

У Владимира Путина еще есть козыри в запасе - он перекрыл пока не все газопроводы. Газ под европейские санкции не попал, но Кремль под разными предлогами сократил его поставки на 60-80% по сравнению с довоенными.

В итоге цены на газ в Европе пусть и снизились с августовских рекордов, но по-прежнему в три-четыре раза выше, чем в среднем за довоенное десятилетие. Энергетическая война обходится 27 странам ЕС в гигантскую сумму - они уже выделили более 650 млрд евро на поддержку населения и бизнеса, и счет быстро перевалит за 1 трлн евро.

Часть этих денег получает Кремль. В первый год войны ЕС заплатил за российские нефть и газ 140 млрд евро, включая 53 млрд евро за газ. Это больше, чем вся западная помощь Украине на отражение российской агрессии.

Как будет развиваться газовая война в этом году? Вот пять основных причин, по которым Европа сумела выстоять ушедшей зимой, но может пострадать следующей.

№1. Экономия газа и энергосбережение

Как помогло в 2022

Еще в июле прошлого года страны ЕС договорились сократить потребление газа зимой на 15%. В итоге план перевыполнили, причем еще до начала отопительного сезона. В целом с августа по март сэкономили 17,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущих пяти лет.