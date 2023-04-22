Верховный суд в США разрешил использовать таблетки для абортов, пока идет суд

Эти ограничения, предписанные Апелляционным судом, теперь сняты Верховным судом. Его судьи проголосовали за полную приостановку решения техасского суда на период разбирательств.

Администрация Байдена опротестовала решение техасского судьи в Апелляционном суде пятого округа США. Слушания в нем должны начаться в мае, но между тем в этой инстанции постановили, что пока вокруг препарата идут судебные разбирательства, он должен продолжать оставаться доступным. Но с ограничениями: в их числе Апелляционный суд назвал, например, невозможность посылать мифепристон по почте - то есть женщинам нужно лично приходить ко врачу, чтобы принять эти таблетки.

Постановление о приостановке доступа к мифепристону 8 апреля принял федеральный судья Мэтью Касмарик, назначенный на должность президентом Дональдом Трампом. А часом позже в другом штате, Вашингтон, другой судья принял по тому же вопросу противоположное решение, разрешавшее продолжать использовать мифепристон в 17 штатах США, запрета на что добивались авторы иска.

Мифепристон является частью двухкомпонентной схемы медикаментозного аборта. С тех пор как он был одобрен, им воспользовались более пяти миллионов женщин в США. FDA поместило мифепристон в отдельную категорию из 60 препаратов, которые регулируются особо строгим образом и подвергаются регулярной переоценке.

Это произошло после того, как федеральный судья первой инстанции в штате Техас в начале апреля согласился с иском группы противников абортов и заключил, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) нарушило правила об ускоренном одобрении медикаментов, когда в 2000 году выдало разрешение на использование мифепристона после четырех лет его изучения.

Срочное прошение об отмене ограничений на мифепристон в Верховный суд подала администрация Байдена.

Мифепристон был одобрен в США более 20 лет назад и является основным средством для медикаментозного прерывания беременности в стране, но недавно противники абортов стали оспаривать в судах законность его лицензии.

Поименного распределения голосов верховных судей опубликовано не было, при этом двое из них - консерваторы Кларенс Томас и Сэмюэл Алито - публично выразили возражения против этого решения. Томас не предоставил объяснений своей позиции, а Алито написал, что Верховный суд ранее критиковали за подобные срочные „теневые“ решения.

Президент Джо Байден заявил, что благодаря решению Верховного суда, мифепристон остается доступным и разрешенным препаратом, пока борьба в суде продолжается.

„Ставки для женщин по всей Америке высоки, как никогда. Я продолжу бороться с политически мотивированными атаками на здоровье женщин“, - добавил Байден.

Отмена права на аборты и что было дальше

В прошлом году Верховный суд, соотношение консерваторов и либералов в котором в настоящий момент составляет шесть к трем, отменил постановление „Роу против Уэйда“ о конституционном праве женщин на аборт. Таким образом была ликвидирована гарантия этого права на федеральном уровне, что привело к волне запретов на прерывание беременности, вводимых властями отдельных консервативных штатов.

После этого сторонники запрета абортов сконцентрировали свои усилия на борьбе с таблетками, прерывающими беременность, на которые приходится более половины всех абортов в США.

Авторитетные медицинские организации в США и мире, включая Американский колледж акушеров и гинекологов и Всемирную организацию здравоохранения, сходятся во мнении, что мифепристон является безопасным и эффективным средством прерывания беременности для женщин.

Но группа медиков, выступающих за запрет абортов, подала судебный иск, в котором поставила под сомнение безопасность препарата и процесс его одобрения.

В своем иске группа под названием „Альянс, защищающий свободу“ заявила, что FDA „должно ответить за ущерб, причинённый здоровью бесчисленных женщин и девочек“.

„Мы с нетерпением ждем финального решения по этому делу, которое призовет FDA к ответу“, - заявили представители организации.