Уроженец Нарвы о предстоящем ЧМ по хоккею: если все будут выкладываться на сто процентов, мы далеко пройдем(1)
Уже завтра в ледовом холле „Тондираба“ стартует ЧМ первого дивизиона группы В. Сборная Эстонии сыграет с Сербией в 19:30. В первых играх дня Голландия – Япония встретятся в 12:30 и Китай – Украина в 16:00.
Даниил Кулинцев, защитник сборной Эстонии, чувствует стремление к победе еще до турнира и убежден, что если все выложатся на сто процентов и сделают то, что от них требуется, команда далеко пойдет.
20-летний Кулинцев начал свою хоккейную карьеру в родном городе Нарве: „Меня поставили на коньки в Нарве. Там я научился кататься на коньках и в пять лет начал играть в Финляндии“, — вспоминает хоккеист.
В Финляндии Кулинцев долгое время играл в юношеских командах „СайПа“ из Лаппеэнранты, пока в прошлом сезоне не присоединился к команде „ЮП“ U20, набрав 1+3 результативных очка в 26 матчах юниорской SM-League. В только что закончившемся клубном сезоне он принял участие в 23 играх Junior SM-League за команду „ЮП“ U20 и набрал 3+3 очка.
Завтра Кулинцев начнет свой второй ЧМ в составе взрослой сборной Эстонии. Дебютное выступление в прошлом году в Польше завершилось четырьмя играми и набранными в них очками 1+2. В прошлом юноша представлял сборные Эстонии до 18 и до 20 лет.
„Соперничество, скорость, напряжение, чувство ответственности. Как вы со всем этим справляетесь. Каждый день можно испытывать разные эмоции и учиться. Интересно и весело“, — перечисляет Кулинцев причины, которые делают хоккей с шайбой самой привлекательной игрой в мире.
Мечтой молодого защитника является профессиональная карьера, а самым большим примером для подражания служит швед Виктор Хедман. „Он бесспорный лидер своей команды. Очень хороший двусторонний защитник, который может создавать моменты у ворот соперника и не позволяет лучшим игрокам мира что-либо делать в своей зоне“, — описал он звезду „Тампа-Бэй Лайтнинг“. При просмотре игр НХЛ симпатии Кулинцева принадлежат „Каролине Харрикейнз“. „У них очень хорошая команда, и за их игрой интересно наблюдать“, — рассуждает хоккеист.
„Я хочу играть в лучшей лиге мира, расти с каждым днем как хоккеист и как личность, добиваться прогресса во всем. Я хочу выиграть дома на чемпионате мира и считаю, что если каждый выложится на сто процентов и сделает то, что от них требуется, мы далеко пойдем“, — сказал Кулинцев.
Свободное время Кулинцев любит проводить с семьей и друзьями, играть в гольф и слушать подкасты. В будущем он хотел бы много путешествовать. „Я был в Хорватии только в сознательном возрасте, поэтому ответ прост — Хорватия, — сказал он, описывая место своей мечты. — Мне бы очень хотелось побывать во многих местах и посмотреть, какие люди и культура есть в разных уголках мира“.
Кулинцев уверен, что впереди лучшие годы эстонского хоккея. „Я думаю, что эстонский хоккей растет с каждым годом. Если молодые ребята смогут продолжать развиваться и уезжать играть и учиться в другие страны в более молодом возрасте, то у эстонского хоккея большое будущее. По крайней мере, для этого все сделано“, - считает хоккеист.
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