МНЕНИЕ | Андрей Коробейник: если нет хлеба - ешьте пирожные(27)
Начало этого года в эстонской политике выдалось богатым на события. Буквально за несколько дней до парламентских выборов Партия реформ в очередной раз подтвердила, что повышения налогов не будет. Аннели Аккерманн, тогдашний министр финансов, объяснила, что финансы Эстонии в надёжных руках, и пообещала выпить яду, если повышение налогов всё же произойдет.
После выборов мы узнали, что налоги вырастут беспрецедентно. Поднимутся и НДС, и налог на прибыль, а ещё нас ждет целый ряд новых налогов. Уходящий министр финансов оставила нам огромную бюджетную дыру, но вместо яда Аннели приняла должность председателя финансовой комиссии Рийгикогу - не самая лучшая новость для государственных финансов, но, по крайней мере, Аннели осталась жива.
„Правительство восходящего солнца“ сменилось правительством повышения налогов под руководством того же премьер-министра. Неожиданно вся Эстония осознала, что обещанные силы добра, за которые почти вся страна радостно голосовала на выборах, оказались совсем не силами добра. Основная политическая дискуссия идет сейчас о том, чем вызваны нынешние проблемы - ложью руководства Партии реформ или же их некомпетентностью. Оба варианта веру в будущее не внушают. Разрушенная экономика Эстонии стала главной темой для обсуждения, и уже никто не обращает внимания на другие, довольно интригующие пункты коалиционного соглашения, такие как однополые браки или эвтаназия. И если бы сегодняшняя коалиция решила, например, легализовать марихуану, никто бы этого не заметил. Вся Эстония пристегнула ремни безопасности и катится в пучину очередного экономического кризиса под руководством нового правительства Каи Каллас.
Однако политтехнологи Партии реформ никуда не делись и работают по-прежнему качественно. Сразу после выборов мы узнали, что предыдущее правительство реформистов делало все, что было в его силах, но народ опять не справился и не смог удержать бюджетную дисциплину. Немного виновато и правительство Юри Ратаса, которое много лет назад сделало что-то не так. А теперь, после выборов, все проблемы - от социал-демократов и Ээсти 200, которые, к счастью для партии премьер-министра, действительно оказались достаточно наивными и старательно пытаются оправдывать ошибки Партии реформ. Виноваты, в общем, все, кроме самой Партии реформ, из-за гениальной налоговой реформы которой госбюджет будет терять по полмиллиарда евро каждый год.
Политтехнологи стараются, но от реальности никуда не деться. Правда в том, что в огромном дефиците бюджета, рекордной инфляции и наступающем экономическом кризисе виновато предыдущее правительство Каи Каллас, которое решило отказаться от поддержки эстонских предпринимателей в условиях роста цен на энергоносители. Это вызвало рекордную инфляцию (поскольку государство не покрывало разницу в цене, её пришлось оплачивать потребителям). А это, в свою очередь, привело к потере конкурентных преимуществ эстонских компаний на экспортных рынках. Другие страны Евросоюза поддержали свои фирмы, поэтому их продукция стала дешевле эстонской. Последняя, самая болезненная, фаза кризиса происходит прямо сейчас. Инфляция осталась в прошлом – дорогие местные продукты заменяются более дешевыми импортными. Эстонские производители, проигравшие в неравной конкуренции, увольняют рабочих и закрывают заводы. В ближайшие месяцы нас ждут рекорды по безработице.
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Ситуация настолько критическая, что в политике появилось окно возможностей – госбюджет нуждается в дополнительных средствах, без радикальных реформ не обойтись, и сегодняшние политические решения определят будущее Эстонии на годы вперед. У нас есть возможность построить более равноправное общество, которое останется более равным даже после окончания экономического кризиса. Да, НДС можно повысить, но вместе с понижением НДС на продукты питания, как это делает почти вся Европа. Это оставит больше денег для более бедных людей, которые тратят основную часть своего дохода на еду. Да, подоходный налог тоже можно повысить, но не для всех, а только для самых богатых. Прогрессивный подоходный налог также характерен для развитых стран.
К сожалению, правительство под управлением Партии реформ решило иначе. Например, реформа подоходного налога нового правительства забирает деньги у бедных и отдает их богатым. В результате член Рийгикогу будет получать в год на 400 евро больше, а воспитатель детского сада с зарплатой в 1200 евро потеряет часть своего дохода. Повышение НДС ударит сильнее всего по тем, кому приходится считать копейки в магазине. Внезапное увеличение НДС для отелей с 9% до 22% вызовет новую волну безработицы в туристическом секторе, уже пострадавшем от коронакризиса. У новой власти была возможность получить десятки миллионов от налога на недвижимость за счет налогообложения так называемой „второй квартиры“ — то есть взять денег с людей, владеющих несколькими объектами недвижимости. Вместо этого правительство выбрало земельный налог, то есть деньги будут брать и с тех, у кого только один дом.
Даже при введении налога на автомобили Партия реформ пошла по пути разжигания классовой ненависти. Вместо того, чтобы сосредоточиться на налогообложении люксовых автомобилей, новое правительство планирует увеличить налоги на старые машины. Новый министр финансов Март Вырклаев объясняет, что сельские жители могли бы купить более экономичный автомобиль, такой как его собственный новый Subaru Forester. Ну, действительно, если хлеба нет, то почему бы не перекусить пирожными. Автомобильный налог ляжет тяжким бременем на плечи сельских жителей, для которых машина - необходимость, а не роскошь. И даже если они захотят, то продать старый автомобиль, чтобы купить „новый и более экономичный“, будет весьма непросто - кто захочет купить машину, за которую придётся платить по 1000 евро налога в год. „И бесплатный общественный транспорт мы тоже отменим!“ - заканчивает свою программную речь новый министр финансов.
Политики Партии реформ периодически повторяют, что за успех нельзя наказывать. В целом, я с этим не спорю, но более равноправное общество выгодно всем, включая успешных членов этого общества. Неужели мы хотим жить в стране, где для повышения зарплаты министра или члена Рийгикогу с воспитателя в детском саду берут больше налогов? Или где сельский житель платит 100 евро в месяц налога за свой старый Volkswagen, а государство закрывает последнюю сельскую школу в его муниципалитете? Не знаю как у вас, а у меня о стране успешных людей совершенно иное представление.