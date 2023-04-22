МНЕНИЕ | Андрей Коробейник: если нет хлеба - ешьте пирожные

Политтехнологи стараются, но от реальности никуда не деться. Правда в том, что в огромном дефиците бюджета, рекордной инфляции и наступающем экономическом кризисе виновато предыдущее правительство Каи Каллас, которое решило отказаться от поддержки эстонских предпринимателей в условиях роста цен на энергоносители. Это вызвало рекордную инфляцию (поскольку государство не покрывало разницу в цене, её пришлось оплачивать потребителям). А это, в свою очередь, привело к потере конкурентных преимуществ эстонских компаний на экспортных рынках. Другие страны Евросоюза поддержали свои фирмы, поэтому их продукция стала дешевле эстонской. Последняя, самая болезненная, фаза кризиса происходит прямо сейчас. Инфляция осталась в прошлом – дорогие местные продукты заменяются более дешевыми импортными. Эстонские производители, проигравшие в неравной конкуренции, увольняют рабочих и закрывают заводы. В ближайшие месяцы нас ждут рекорды по безработице.



---



Ситуация настолько критическая, что в политике появилось окно возможностей – госбюджет нуждается в дополнительных средствах, без радикальных реформ не обойтись, и сегодняшние политические решения определят будущее Эстонии на годы вперед. У нас есть возможность построить более равноправное общество, которое останется более равным даже после окончания экономического кризиса. Да, НДС можно повысить, но вместе с понижением НДС на продукты питания, как это делает почти вся Европа. Это оставит больше денег для более бедных людей, которые тратят основную часть своего дохода на еду. Да, подоходный налог тоже можно повысить, но не для всех, а только для самых богатых. Прогрессивный подоходный налог также характерен для развитых стран.