ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ одержал разгромную победу и вышел в полуфинал

Баскетболисты „Калев/Крамо“ бурно начали третий матч четвертьфинальной серии, а после первой четверти вели в счете 21 : 9. К перерыву столичный клуб смог удвоить свое преимущество, и на табло был счет 42:20.

В третьей четверти продолжилась односторонняя борьба, где гостям не дали ни малейшего шанса войти в игру. К концу третьей четверти „Калев/Крамо“ уже вели 63 : 27, но на этом разгром не закончился. В последней четверти матча разница увеличилась до более чем 40 очков, а когда прозвучала финальная сирена, серебряный призер прошлогоднего чемпионата Эстонии одержала победу со счетом 84:38.