После вступления в НАТО финнов начали допрашивать на въезде в Россию

После вступления Финляндии в НАТО сотрудники российской пограничной службы, которая входит в структуру ФСБ, начали допрашивать финнов о целях визита и отношении к армейской службе на родине, сообщает телеграмм-канал „Агентство“ со ссылкой на финскую телерадиовещательную корпорацию YLE.

Журналистам YLE стало известно о по меньшей мере четырех случаях допросов на пограничном российском пункте Брусничное в Ленинградской области. Имена допрошенных не раскрываются. Все четыре допроса произошли после вступления Финляндии в НАТО 4 апреля 2023 года. Ранее о подобной практике известно не было.

Пограничники спрашивали про воинское звание, место службы в армии, наличие знакомых в финских вооруженных силах. Также они пытались выяснить данные мобильных телефонов, спрашивали, какие у финнов контакты с Россией и что они делают, когда посещают РФ.

Допрос одного из граждан Финляндии проводился в главном здании пограничного пункта, вопросы задавал человек в гражданской одежде, сообщает YLE.