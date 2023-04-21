Чиновник ЕС: Трибунал для Путина будет гибридным

Он уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского союза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции - это наиболее осязаемый вариант свершения правосудия в данном случае. „Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности“, - сказал чиновник, добавив, что для ЕС крайне важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.

Уголовная ответственность России

В конце 2022 года Еврокомиссия предложила создать специальный суд для преследования преступления российской агрессии против Украины, напоминает DW. Рассматривались два варианта: специальный независимый международный трибунал, основанный на многостороннем договоре, или „гибридный суд“. Такой суд мог бы совместить национальную юрисдикцию конкретной страны, например, Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран. Расследование международных преступлений, совершенных Россией, ведут Украина и еще 14 стран, входящих в Европейский Союз.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, для реализации обоих вариантов нужна мощная поддержка ООН. Это связано с тем, что за преступления агрессии несет ответственность высшее политическое и военное руководство страны.Но оно имеет международный иммунитет от юрисдикции, а значит, для подобного трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

Дело о преступлении агрессии должно быть „очень солидным“