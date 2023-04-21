ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: Пярну на выезде обыграл Рапла и находится в шаге от полуфинала

„Пярну“ очень мощно начали матч и уже к восьмой минуте вели с преимуществом в 18 очков (28:10). К концу первой четверти отрыв гостей сократился до 33:19. Во второй четверти „Рапла“ ненадолго сократили отставание до пяти очков, но к свистку на перерыв успех „Пярну“ снова был вполне устойчивым — 48:35. По итогам третьей четверти разница осталась прежней и баскетболисты Пярну вели 62:49.