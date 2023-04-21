Воспитанник хоккея Кохтла-Ярве забросил в большинстве на чемпионате мира

За 30 секунд до конца второго периода Вирясов сделал счет 5:1 в пользу своей команды, использовав численное преимущество - до этого израильтяне неудачно провели смену составов, на площадке появился 6-й полевой игрок, за это команда была наказана малым штрафом. В заключительном периоде представители Зеленого Континента отличились еще дважды. Для Вирясова эта шайба стала третьей на турнире, а его команда обезопасила себя от вылета дивизионом ниже. Лидируют в группе команды Хорватии и Испании, которые, по всей видимости, разыграют между собой повышение в классе.

Победитель группы выйдет в лигу 1B, матчи которой в 2023 году состоятся в Таллинне. Там компанию сборной Эстонии составят команды Японии, Китая, Нидерландов, Украины и Сербии. Билеты на турнир можно купить ЗДЕСЬ.

Вадим Вирясов родился в 1986 году, он вляется воспитанником хоккея Кохтла-Ярве, однако в возрасте 16 лет покинул эстонскую лигу, играл за юношескую команду „Ческа Липа“ в чемпионате Чехии, а в дальнейшем за команды мастеров в Латвии, России (первая лига), Финляндии (второй дивизион), дважды возвращался в Эстонию (играл за „Викинг“ и ХК „Пантер“), пока в 2014 году окончательно не обосновался в Австралии. Выступает за клуб „Мельбурн Мустангз“ и сборную Австралии. В прошлом выступал за основную сборную Эстонии (выигрывал чемпионат мира в группе 2A в 2014 году). С 2019 года выступает за национальную сборную Австралии.

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