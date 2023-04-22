Коронавирус и грипп: заболеваемость растет, но в реанимации людей все меньше

Масок нет, дезинфекторы еще остались

„Радует, что истерия по поводу „короны“ давно прошла, — радуется тридцатипятилетняя жительница Таллинна Катерина. — От масок устали, дышать было тяжело, мы даже отказались передвигаться на городском автобусе, хотя до работы так было удобнее“.

Правда, отмечает Катерина, в последние несколько недель среди знакомых и друзей стало выявляться все больше и больше случаев коронавируса. „Даже классный руководитель в школе у ребенка подхватил. Мы не сильно переживаем, как если бы это случилось пару лет назад. Но все перестали бояться, вот и в городе больше почти нет предупреждающей информации. И мы тоже перестали волноваться“.

Но все же некоторые меры по предотвращению распространения коронавируса до сих пор есть. В масках, правда, в общественных местах практически никого уже не увидеть, но антисептики размещены до сих пор. Замечаем дезинфицирующие средства как в магазинах и торговых центрах, так и в общественном транспорте.

Проект по оборудованию специальными станциями начался еще в 2021 году, ответили в TLT. „Чтобы минимизировать риск заражения как коронавирусом, так и другими заболеваниями, — рассказывает руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко. — Эта опция была хорошо принята клиентами, поэтому проект будет продолжен. Мы считаем значительным преимуществом для пассажира возможность дезинфицирования рук благодаря нашим бесконтактным устройствам“. По словам TLT, компания является единственным предприятием общественного транспорта в Эстонии, предлагающим бесконтактную дезинфекцию рук.

В 2022 году уборщики транспортных средств TLT убрали в общей сложности 30–35 тонн мусора из общественного транспорта. За смену один человек может собрать 8–12 кг мусора в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Для обеспечения чистоты транспортных средств и по рекомендации Департамента здоровья в этом году из автобусов, трамваев и троллейбусов были убраны урны для мусора, так как пассажиры кидали в них не только обертки, но и остатки еды, использованные носовые платки и прочие вещи, которые способствуют распространению различных инфекций.