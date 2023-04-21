„Попали в страшную беду, а никому нет дела“. После пожара в Ласнамяэ семья провела две ночи в машине

В среду вечером в Ласнамяэ, на улице Раадику, произошел пожар. Он вспыхнул в ванной комнате. В этот момент в квартире находился пожилой мужчина и две собаки. „Мы отъехали буквально на 40 минут, - говорит хозяйка квартиры Юлия Керсман. - В квартире был дедушка, он перенес инфаркт, поэтому жил с нами. Как увидел дым, сразу стал выбегать из квартиры“. С ним сейчас все в порядке. Одну собаку удалось спасти, вторую так и не откачали. „Душа болит, сердце рвется на кусочки. Плачем все“, - повторяет Юлия.

После всего пережитого, как говорит Юлия, им никто не помог. „Мы были абсолютно потеряны. Не знали, что делать. При этом нам никто не предоставил информацию. Попали в страшную беду, а никому нет дела“, - продолжает она.

Юлия, ее муж, ребенок и дедушка жили вместе. Дочку отправили к подруге, дедушку - к взрослому сыну Юлии. Ей самой и мужу пришлось ночевать в машине на парковке у дома. Они спали на задних сидениях автомобиля две ночи, со среды по пятницу.

В пятницу Юлия написала на Facebook Марии Юферевой-Скуратовски, депутату Рийгикогу и бывшей старейшине Ласнамяэ. „Мария перевела деньги на еду и пообещала позвонить в департамент. Только после этого с нами связались в пятницу утром“, - добавила Юлия.

RusDelfi связался со старейшиной района Юлианной Юрченко. По ее словам, управе не было известно о пострадавших. „Сигнал о том, что пострадавшая нуждается в помощи, отдел социального обеспечения управы Ласнамяэ получил сегодня (в пятницу, 21 апреля - прим. RusDelfi) утром, когда информация одновременно поступила как от департамента городского хозяйства, так и от самой пострадавшей. До этого момента обращений об оказании помощи нам не поступало.