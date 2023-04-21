„Попали в страшную беду, а никому нет дела“. После пожара в Ласнамяэ семья провела две ночи в машине(10)
В среду вечером в Ласнамяэ, на улице Раадику, произошел пожар. Он вспыхнул в ванной комнате. В этот момент в квартире находился пожилой мужчина и две собаки. „Мы отъехали буквально на 40 минут, - говорит хозяйка квартиры Юлия Керсман. - В квартире был дедушка, он перенес инфаркт, поэтому жил с нами. Как увидел дым, сразу стал выбегать из квартиры“. С ним сейчас все в порядке. Одну собаку удалось спасти, вторую так и не откачали. „Душа болит, сердце рвется на кусочки. Плачем все“, - повторяет Юлия.
После всего пережитого, как говорит Юлия, им никто не помог. „Мы были абсолютно потеряны. Не знали, что делать. При этом нам никто не предоставил информацию. Попали в страшную беду, а никому нет дела“, - продолжает она.
Юлия, ее муж, ребенок и дедушка жили вместе. Дочку отправили к подруге, дедушку - к взрослому сыну Юлии. Ей самой и мужу пришлось ночевать в машине на парковке у дома. Они спали на задних сидениях автомобиля две ночи, со среды по пятницу.
В пятницу Юлия написала на Facebook Марии Юферевой-Скуратовски, депутату Рийгикогу и бывшей старейшине Ласнамяэ. „Мария перевела деньги на еду и пообещала позвонить в департамент. Только после этого с нами связались в пятницу утром“, - добавила Юлия.
RusDelfi связался со старейшиной района Юлианной Юрченко. По ее словам, управе не было известно о пострадавших. „Сигнал о том, что пострадавшая нуждается в помощи, отдел социального обеспечения управы Ласнамяэ получил сегодня (в пятницу, 21 апреля - прим. RusDelfi) утром, когда информация одновременно поступила как от департамента городского хозяйства, так и от самой пострадавшей. До этого момента обращений об оказании помощи нам не поступало.
В таких ситуациях, при необходимости, нашего представителя вызывают на место происшествия (как это было в случае с пожаром на Паэ, 25), или с нами связываются либо сами спецслужбы (например, спасатели или полиция), либо пострадавший, получивший от них соответствующую информацию. В данном случае до сегодняшнего дня мы не получали сигнала ни от спецслужб, ни от самих пострадавших.
Получив утром пятницы информацию о том, что пострадавшая нуждается в помощи, работники отдела социального обеспечения районной управы сразу же занялись делопроизводством, и пострадавшей была оказана помощь в соответствии с имеющимися возможностями: ей выделено временное место проживания и оформлено единоразовое пособие“, - подчеркнула старейшина.
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