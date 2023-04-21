Правда ли, что у названия Кызылжар, которое хотят дать в Казахстане Петропавловску, нет исторических корней?

15 апреля 2023 года в популярных русскоязычных Telegram-каналах появился такой текст: „В Казахстане хотят переименовать город Петропавловск, уже даже придумали некое историческое название — Кызылжар. „Депутаты высказали своё мнение о возможности переименования нескольких городов Казахстана. К примеру, Петропавловску решили дать историческое название Кызылжар“. Город Петропавловск был основан в 1752 году Петром Первым. До этого на его месте была лишь голая степь“. Соответствующие посты опубликовали, например, каналы „Правдивости» (185 000 просмотров на момент публикации), „Я в курсе» (68 000) и Putin TG Team (62 000).

Новость, которая цитируется в Telegram-каналах, манипулятивна. Ни о каком решении дать Петропавловску название Кызылжар речи пока нет. Изначально это было предложение Ермурата Бапи, независимого депутата Мажилиса (нижней палаты парламента страны). Он, правда, сказал, что граждане сами должны проявить инициативу и запустить петицию. Петиция и правда появилась, на момент публикации этого разбора её подписали 55 000 человек (39 000 проголосовали за переименование, 19 000 — против). Власти Петропавловска отреагировали на её появление сдержанно, заявив, что в городской повестке вопроса о переименовании нет.

Что же касается исторической части, прежде всего стоит отметить грубую ошибку, которая сразу бросается в глаза: Пётр I умер в 1725 году и Петропавловск основать никак не мог. В 1752 году, когда на российском престоле была Елизавета Петровна, на правом берегу реки Ишим военная экспедиция основала деревянную крепость Святого Петра. Только в 1807 году разросшаяся крепость получила статус города и название Петропавловск.