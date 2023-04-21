МНЕНИЕ | С верхней полки лучше видно. Юля Варшавская о разговорах в поезде до Литвы

Когда я в конце 1990-х переехала в Москву из Барнаула, меня часто спрашивали, правда ли, что в Сибири по улицам ходят медведи и все люди пьют водку. Прошло 25 лет — и теперь в Москве меня спрашивают, правда ли в Латвии все ненавидят русских. Кажется, за многие годы я так и не научилась отвечать на подобные вопросы. А главное, не перестала удивляться, насколько человеку проще жить в мире, где все сведено к максимально упрощенному стереотипу. Хорошо, что с времен моего детства придумали символ „фейспалм“ — и на подобные вопросы можно не отвечать, а просто присылать эмоджи.

Однако этот прием не работает, если спрашивает твой сосед по купе. А ехать вам всю ночь, да еще и через две границы.

Место действия — поезд Москва-Калининград. Этот поезд останавливается в Литве и поэтому оказывается уникальной лазейкой для русских, легализовавшихся в Европе (с шенгеном на станции Kena не выйти, там работает только ВНЖ или второй паспорт). Я иногда езжу на этом поезде из своей старой жизни в новую и обратно, этот поезд стал очень странным, „фон-триеровским“ порталом, где на одну ночь соединяются две реальности. И, к сожалению, иногда эти реальности сталкиваются прямо на моей полке.

Вообще, на мой взгляд, разговоры в поезде с незнакомцами, тот самый „эффект купе“, когда можно рассказать всю свою жизнь чужому человеку — штука переоцененная. Наверное, этот термин придумали в те времена, когда в вагонах еще можно было пить и не изобрели смартфоны. Ну, или социальные сети, где ты можешь вытрясти все свое нижнее белье сразу толпе незнакомцев, не делясь с ними курицей и яйцами из целлофанового пакета.