Мнение
21.04.2023, 13:30

МНЕНИЕ | Тоомпеаские небожители, когда вы займетесь развитием Ида-Вирумаа?

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  • Никакие уличные таблички или монументы не заменят современной инфраструктуры и новых рабочих мест

Дмитрий Иванов
публицист
Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, Нарва, Кренгольм, 10.10.2022
Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, Нарва, Кренгольм, 10.10.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Если жители Ида-Вирумаа действительно смотрят чаще в сторону Москвы, нежели Таллинна, то имеет ли смысл с ними работать? Конечно, если уметь просчитывать на три шага вперёд, отмечает публицист Дмитрий Иванов в колонке для RusDelfi.

С момента выборов в Рийгикогу прошёл уже месяц, и, вероятно, теперь уже можно более спокойно оценить то, что на самом деле принёс региону Ида-Вирумаа его избирательный „демарш“, в ходе которого значительную поддержку получили придерживавшиеся пророссийской повестки кандидаты Айво Петерсон и Михаил Стальнухин.

Стоит отметить, что у данного явления есть и положительные, и отрицательные моменты. К положительным, безусловно, следует отнести повышенное внимание, которое полученный результат привлек со стороны центральных властей. Пребывавшие в каком-то собственном мире тоомпеаские небожители вдруг осознали, что мир устроен чуть иначе, чем они себе представляли, а для того, чтобы добиваться положительных результатов в проблемном регионе, недостаточно лишь постоянно попрекать местных жителей в несознательности и проводить „воспитательно-пропагандистские“ операции.

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