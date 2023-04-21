МНЕНИЕ | Тоомпеаские небожители, когда вы займетесь развитием Ида-Вирумаа?

С момента выборов в Рийгикогу прошёл уже месяц, и, вероятно, теперь уже можно более спокойно оценить то, что на самом деле принёс региону Ида-Вирумаа его избирательный „демарш“, в ходе которого значительную поддержку получили придерживавшиеся пророссийской повестки кандидаты Айво Петерсон и Михаил Стальнухин .

Стоит отметить, что у данного явления есть и положительные, и отрицательные моменты. К положительным, безусловно, следует отнести повышенное внимание, которое полученный результат привлек со стороны центральных властей. Пребывавшие в каком-то собственном мире тоомпеаские небожители вдруг осознали, что мир устроен чуть иначе, чем они себе представляли, а для того, чтобы добиваться положительных результатов в проблемном регионе, недостаточно лишь постоянно попрекать местных жителей в несознательности и проводить „воспитательно-пропагандистские“ операции.