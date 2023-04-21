21.04.2023, 13:30
МНЕНИЕ | Тоомпеаские небожители, когда вы займетесь развитием Ида-Вирумаа?(13)
Никакие уличные таблички или монументы не заменят современной инфраструктуры и новых рабочих мест
ФОТО: | Delfi Meedia
Если жители Ида-Вирумаа действительно смотрят чаще в сторону Москвы, нежели Таллинна, то имеет ли смысл с ними работать? Конечно, если уметь просчитывать на три шага вперёд, отмечает публицист Дмитрий Иванов в колонке для RusDelfi.
С момента выборов в Рийгикогу прошёл уже месяц, и, вероятно, теперь уже можно более спокойно оценить то, что на самом деле принёс региону Ида-Вирумаа его избирательный „демарш“, в ходе которого значительную поддержку получили придерживавшиеся пророссийской повестки кандидаты Айво Петерсон и Михаил Стальнухин.