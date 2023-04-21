ВИДЕО | Братья-близнецы о сборной Эстонии по хоккею: В команде нас постоянно путают и спрашивают наши имена

В сборной Эстонии немало интересных игроков. Например, в последнем списке сборной значатся братья-близнецы нападающие Эрик и Марек Починок, входящие в молодежную систему финского клуба „Ваасан Спорт“, второй из них отличился в товарищеском матче с Литвой. При этом обоим всего по 18 лет.

Вопрос в том, попадет ли кто-то из юных хоккеистов в окончательный состав ЧМ и если да, то кто. „Мы сыграем игру против Китая, потом будет еще одна тренировка, а затем главный тренер должен будет принять решение. Я думаю, что итог будет ясен после игры. Но ведь понятно, что принимать решения главному тренеру довольно сложно“, — пояснил Рооба.

В 2020 году Марек завоевал золотую медаль в хоккее 3 на 3 на зимних юношеских Олимпийских играх, а Эрик Починок бронзовую.

Уже в воскресенье, 23 апреля, в ледовом холле Тондираба стартует ЧМ по хоккею в первом дивизионе группы B. В нем примут участие сборные Эстонии, Украины, Японии, Китая, Нидерландов и Сербии.

Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.

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