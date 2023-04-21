Владельцы оставили собаку с опухолью гнить заживо на цепи

По словам сообщившего, собака шаталась и была и вялой. Она сидела на цепи уже восемь лет. Зоозащитники передали сообщение в Департамент сельского хозяйства и продовольствия и сами отправились на место, находясь на связи с чиновниками.

„Наши волонтеры стали свидетелями шокирующей картины. Крупного размера старый пес сидел на цепи и источал запах гнили. Под животом, на половых органах была видна огромная лопнувшая опухоль. Привязанная цепью собака находилась в своих испражнениях, и у нее даже не было питьевой воды. Тощее тело свидетельствовало о голоде“, — написали зоозащитники в социальных сетях.

Когда они принесли консервы, то собака проглотила пищу за считанные секунды. С помощью еды животное удалось поместить в клетку для транспортировки и быстро доставить к ветеринару.

Собака весила около 37 кг, но, учитывая ее размеры, нормальный вес должен был быть как минимум на 15-20 кг больше. Гноящаяся опухоль вызвала сильное воспаление, желудок был переполнен газами, а анемия была такой сильной, что нужно было переливание крови.

Поскольку состояние здоровья собаки было крайне тяжелым, а делать ей операцию оперировать ее и поддерживать жизнь было бы равносильно издевательству, было принято решение усыпить животное. Сотрудник департамента также посетил клинику и зафиксировал состояние собаки. .

Личность владельцев собаки была установлена, но хозяйка сама связалась с союзом. Она обвинила волонтеров в проникновении в частную собственность и изъятии собаки без особых на то причин. На вопрос о том, знала ли она о состоянии здоровья животного, женщина ответила, что с ним было все в порядке. К врачу собаку не водили якобы из-за того, что нет машины.

Зоозащитники направили в полицию заявление о жестоком обращении с животным. Департамент принимает меры и со своей стороны меры. Представители союза надеются, что владельцы понесут необходимое наказание.