Владельцы оставили собаку с опухолью гнить заживо на цепи(4)
Эстонское общество защиты животных получило тревожное сообщение из Уускюла, где сидевшая на цепи собака несколько лет гнила заживо. К сожалению, спасти жизнь животному не удалось.
По словам сообщившего, собака шаталась и была и вялой. Она сидела на цепи уже восемь лет. Зоозащитники передали сообщение в Департамент сельского хозяйства и продовольствия и сами отправились на место, находясь на связи с чиновниками.
„Наши волонтеры стали свидетелями шокирующей картины. Крупного размера старый пес сидел на цепи и источал запах гнили. Под животом, на половых органах была видна огромная лопнувшая опухоль. Привязанная цепью собака находилась в своих испражнениях, и у нее даже не было питьевой воды. Тощее тело свидетельствовало о голоде“, — написали зоозащитники в социальных сетях.
Когда они принесли консервы, то собака проглотила пищу за считанные секунды. С помощью еды животное удалось поместить в клетку для транспортировки и быстро доставить к ветеринару.
Собака весила около 37 кг, но, учитывая ее размеры, нормальный вес должен был быть как минимум на 15-20 кг больше. Гноящаяся опухоль вызвала сильное воспаление, желудок был переполнен газами, а анемия была такой сильной, что нужно было переливание крови.
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Поскольку состояние здоровья собаки было крайне тяжелым, а делать ей операцию оперировать ее и поддерживать жизнь было бы равносильно издевательству, было принято решение усыпить животное. Сотрудник департамента также посетил клинику и зафиксировал состояние собаки. .
Личность владельцев собаки была установлена, но хозяйка сама связалась с союзом. Она обвинила волонтеров в проникновении в частную собственность и изъятии собаки без особых на то причин. На вопрос о том, знала ли она о состоянии здоровья животного, женщина ответила, что с ним было все в порядке. К врачу собаку не водили якобы из-за того, что нет машины.
Зоозащитники направили в полицию заявление о жестоком обращении с животным. Департамент принимает меры и со своей стороны меры. Представители союза надеются, что владельцы понесут необходимое наказание.
Оплата счета за лечение собаки в размере 288 евро легла на плечи организации.
При желании можно внести свой вклад в виде пожертвования по следующим реквизитам.
Пояснение „KOLLANE KOER“
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EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
Телефоны для пожертвования
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* Приветственный текст следует дослушать до конца, иначе пожертвование не будет совершено.
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