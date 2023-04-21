На улицах Ласнамяэ появились охранники

„Основываясь на статистике Департамента полиции и погранохраны, а также на обратной связи жителей, мы решили в этом году расширить охранную услугу. Теперь вместо двух она будет предоставляться в шести разных частях района, где имеются схожие проблемы, связанные с распитием спиртных напитков в общественных местах. В некоторых из этих мест управа также установит камеры наблюдения для обеспечения безопасности и чувства защищённости жителей“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила: „Будучи единицей местного самоуправления, мы делаем все возможное, но эти меры не искореняют, а лишь смягчают сложившуюся в определенных точках ситуацию. Чтобы эффективно решать такого рода проблемы, государство должно разработать новые меры или пакет социальной помощи и больше заниматься злоупотребляющими спиртными напитками жителями“.

По заказу управы района Ласнамяэ с 21 апреля по 30 октября в шести разных частях района будет предоставляться услуга охраны. Охрана будет патрулировать участки не менее 2 раз в день в будние дни (с понедельника по пятницу) и не менее 3 раз в день в выходные (суббота и воскресенье) и реагировать в случае нарушений.

Охранные услуги предоставляет фирма OÜ Patriot Security.

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