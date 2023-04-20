Звери
20.04.2023, 18:15

ВИДЕО | На пляже Лоттемаа бегал волк. Будьте внимательны, гуляя там с домашними любимцами!

 
Волк на пляже Лоттемаа
Волк на пляже Лоттемаа
ФОТО: Kuvatõmmis | EJS

Местный житель прислал сайту Эстонского общества охотников видео о том, как сегодня (в четверг) утром в непосредственной близости от Лоттемаа (Пярнуский уезд) на пляже бегал волк.

„Эта конкретная особь здесь в той же местности уже по всей видимости полтора месяца. Речь идет о взрослом самце. На прошлой неделе он был на детской площадке в Раэкюла, в феврале — рядом с домами в Рейу“, - сказал изданию Maaleht руководитель Союза охотников Пярнумаа Ээро Нымм.

Ему это видео поначалу и было отправлено. Оно пришло от одного местного охотника, у которого там на берегу моря земельный участок и который утром увидел разгуливающее по пляжу животное, выглянув из окна.

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