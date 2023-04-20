SpaceX Илона Маска запустила самые большие в истории ракету и корабль - Super Heavy и Starship. Они взорвались через несколько минут после старта

По плану первая ступень Super Heavy должна была приземлиться сразу после старта, а Starship - выйти в космос.

Несмотря на аварию, компания Space X заявила, что считает этот испытательный запуск успешным.

Высота корабля и ракеты-носителя вместе составляла почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышала мощность самой мощной из построенных до сих пор ракет.

Старт состоялся в 8:34 утра по местному времени с небольшого космодрома в городке Бока-Чика, штат Техас.

Первая попытка запустить Starship состоялась в минувший понедельник.

В ее преддверии Илон Маск говорил, что команда готова к неудаче, потому что речь идет о ракете-гиганте невероятной мощности. Если что-то вызовет опасение специалистов, предупреждал Маск, запуск будет перенесен, что и случилось по техническим причинам.

Ракета-гигант

Высота корабля Starship составляет почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышает мощность любого когда-либо построенного космического корабля.

По замыслу, он должен был совершить почти полный оборот вокруг земного шара.

Планировалось, что после старта Starship отделится от ракеты и продолжит путь уже на собственных двигателях - над Карибским морем, а затем на высоту более 100 км над поверхностью Земли.

Выход на орбиту должен был занять шесть минут и 23 секунды.

За следующие 90 минут корабль должен был совершить почти полный оборот вокруг планеты, вернуться в атмосферу Земли и опуститься в Тихий океан к северу от Гавайских островов.

Илон Маск рассчитывает, что ракета Starship полностью перевернет индустрию ракетостроения и освоения космоса.

Она предназначена для полного и быстрого повторного использования и, по замыслу Маска, сможет совершать несколько рейсов в день, доставляя на орбиту людей или грузы.

Маск также рассматривает Starship как транспортное средство, которое может открыть эру межпланетных путешествий для обычных людей.

Мощность 100 сверхзвуковых лайнеров

Верхний и нижний сегменты корабля тестировались отдельно друг от друга, в понедельник им впервые предстояло подняться в сцепке.