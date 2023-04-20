ВИДЕО | Погоня! Дорожная полиция Нарвы сыграла в „кошки-мышки“ с водителем „Лексуса“

16 апреля сотрудники дорожной полиции Нарвы дали водителю „Лексуса“ сине-красный сигнал. Они хотели проверить его документы и транспортное средство, сообщила полиция на своей странице в Фейсбуке. Однако водитель решил проигнорировать сигнал и уехал от полиции: он энергично надавил на педаль газа и продемонстрировал мощность своего авто.

Во время погони некоторые другие участники дорожного движения показывали полиции направление, в котором мчался водитель-нарушитель.

Игра в „кошки-мышки“ окончилась тем, что водитель „Лексуса“ своим автомобилем протаранил стоявший на дороге автомобиль, а также разбил дорожный знак. Сотрудники полиции написали, что, надеясь уйти от ответственности, водитель в какой-то момент оставил свою машину на обочине и попытался продолжить побег на своих двоих. Но ноги полицейских оказались быстрее, и мужчину после беговой тренировки задержали и доставили в следственный изолятор.

Выяснилось, что нарушитель правил дорожного движения хорошо знаком патрульным, он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Водительских прав у него при себе не было. Мужчина будет привлечен к уголовной ответственности.

Полицейские напоминают, что дорожное движение имеет правила и законы. Игнорирование знака „стоп“, проезд по дворам на высокой скорости и бегство от полиции неприемлемо. Каждый водитель, который ведет себя таким образом, должен учитывать, что нарушение правил и создание опасности для других участников дорожного движения без наказания не останется.

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