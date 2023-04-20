На прием к анестезиологу до операции? Теперь это возможно в Нарвской больнице

„Такой прием анестезиолога стал возможным после прихода к нам руководителя клиники анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицины Вероники Рейнхард, которая работает в больнице с начала года“, – комментирует новую услугу анестезиолог Сергей Казаков.

„Основная задача в анестезиологии – это безопасность пациента, поэтому особое внимание мы уделяем пациентам из группы риска. Оцениваем их состояние здоровья на догоспитальном этапе и при необходимости назначаем дополнительные исследования, консультации узких специалистов, тем самым снижая до минимума риски осложнений“, – рассказывает анестезиолог Казаков.

Если речь идёт об общем наркозе, то пациент, пришедший на операцию должен уснуть, не должен чувствовать боли и, проснувшись, не должен помнить о том, что с ним происходило во время операции. Вдобавок к обезболиванию задача анестезиолога - обеспечить стабильность жизненных параметров пациента во время операции. Засыпая, пациент отдает под контроль анестезиологической команды деятельность всех органов своего тела. За кажущейся лёгкостью стоят серьезные знания и серьезная работа.

„Пациент должен доверять своему врачу, и эту атмосферу доверия мы пытаемся создать уже на амбулаторном приеме. Пациент становится нашим партнером, с которым мы дальше будем проводить совместную работу для обеспечения его благополучия и безопасности“, – объясняет анестезиолог Сергей Казаков.

„Пациент приходит на прием со своим „багажом“ болезней и страхов. Предстоящие операция и наркоз – это серьезные события в жизни человека, и он ожидаемо волнуется. Нашей задачей является не только получить максимум информации о пациенте, но и предоставить ему самому максимум информации о том, как действовать до операции, и что будет с ним происходить в день операции“, – добавляет Анна Хорст.

На амбулаторном приеме пациенту объясняют, какие лекарства из его обычной схемы лечения необходимо принимать, от приема каких лекарств и когда временно отказаться, какие показатели контролировать (давление, сахар крови), какие специфические лекарства или лечебные приборы взять с собой в больницу (например, редкие ингаляторы пациентам, страдающим бронхиальной астмой, или СРАР-прибор пациенту с сонным апноэ). Заядлым курильщикам предлагают позаботиться о применении никотинового пластыря и по возможности отказа от курения, пациентам с варикозно расширенными венами на ногах – о компрессионных чулках. Обсуждается, как поступить со слуховым аппаратом, очками, контактными линзами, зубными протезами, а также, если в этом есть необходимость, как защитить при анестезиологических манипуляциях дорогостоящие и хрупкие зубные коронки и шатающиеся зубы.

В конце приема пациенту выдают документ (амбулаторный эпикриз), в котором указана вся собранная о нем информация для стационарной анестезиологической службы: о хронических заболеваниях, ранее перенесенных операциях и анестезиях, лекарственных аллергиях, принимаемых лекарствах, выявленных особенностях и рисках и предполагаемом виде наркоза. Кроме того, в документе имеются рекомендации для самого пациента, которые служба амбулаторной анестезиологии предоставляет на эстонском и русском языках.

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