МНЕНИЕ | ООН не может сохранить мир на планете, пока там заседают террористы(8)
Апрель 2023 года - это месяц главенствования Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. Государство, развязавшее войну в центре Европы, правящий режим которого признан в Европарламенте террористическим, президент которого находится в розыске Международного Уголовного Суда - возглавляет главный миротворческий институт планеты, да ещё и с уникальным правом вето. Подобный прецедент трудно найти в обозримой истории, да и сама история „Международных ассамблей“ не столь древняя, чтобы проводить исторические параллели. В чём тогда смысл этих международных институтов коллективной безопасности? - задается вопросом публицист Борис Ковальский.
Необходимость поддержания „коллективной безопасности“ между государствами впервые возникла после разгрома Французской империи Наполеона Бонапарта. Страны победительницы - Россия, Пруссия, Австрия и Великобритания по результатам Венского конгресса 1815 года заключают „Священный союз“ - такой монархический ООН и ОБСЕ вместе взятый. Монархи правящих в этих странах династий обязуются помогать друг другу подавлять национальные и крестьянские восстания, выявлять революционные настроения и сохранять вековые, династические традиции. Это был реакционный и охранительский пакт, никак не направленный на защиту податного населения - только на охрану царствующих домов Европы и в полном смысле не может считаться международной ассамблеей коллективной безопасности в современном понимании.