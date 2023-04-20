МНЕНИЕ | ООН не может сохранить мир на планете, пока там заседают террористы

Необходимость поддержания „коллективной безопасности“ между государствами впервые возникла после разгрома Французской империи Наполеона Бонапарта. Страны победительницы - Россия, Пруссия, Австрия и Великобритания по результатам Венского конгресса 1815 года заключают „Священный союз“ - такой монархический ООН и ОБСЕ вместе взятый. Монархи правящих в этих странах династий обязуются помогать друг другу подавлять национальные и крестьянские восстания, выявлять революционные настроения и сохранять вековые, династические традиции. Это был реакционный и охранительский пакт, никак не направленный на защиту податного населения - только на охрану царствующих домов Европы и в полном смысле не может считаться международной ассамблеей коллективной безопасности в современном понимании.