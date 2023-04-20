SKY Радио остается самой популярной музыкально-развлекательной радиостанцией

Согласно свежему исследованию фирмы Kantar Emor, SKY Радио остаётся самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке. По данным исследования, в неделю SKY Радио слушают 72 000 человек. По будням вечернее шоу Drive Time на SKY Радио с 31 000 слушателей в неделю является самым популярным радиошоу среди всех русскоязычных радиостанций во временном интервале с 15:00 до 19:00.