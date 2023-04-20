SKY Радио остается самой популярной музыкально-развлекательной радиостанцией(3)
Согласно свежему исследованию фирмы Kantar Emor, SKY Радио остаётся самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке. По данным исследования, в неделю SKY Радио слушают 72 000 человек. По будням вечернее шоу Drive Time на SKY Радио с 31 000 слушателей в неделю является самым популярным радиошоу среди всех русскоязычных радиостанций во временном интервале с 15:00 до 19:00.
Второе место в рейтинге коммерческих русскоязычных радиостанций занимает „Русское Радио“, недельная аудитория которого составляет 62 000 слушателей.
По данным Kantar Emor, за период с октября 2022 года по март 2023 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:
SKY Радио – 72 000
Русское Радио – 62 000
Народное Радио – 56 000
Юмор FM – 45 000
DFM – 39 000
Радио Волна – 26 000
Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 октября 2022 по 31 марта 2023 года.
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