Финский игрок НБА в этом году набирал по 25 очков за матч, а потом собрал вещи и уехал на родину, чтобы служить в армии

Все дело в том, что по финским законам все мужчины до 30 лет обязаны пройти службу в армии – на военной службе Лаури проведет 6 месяцев, пишет Sports.ru.

„Это новое испытание, которое я собираюсь пройти. Как и на баскетбольной площадке, буду стараться изо всех сил каждый день, и я знаю, что все будет хорошо. Я взволнован. Никогда этого не делал и уверен, что многому научусь“, – сказал Маркканен.

В этом сезоне финн провел за „Юту“ 66 матчей и набирал в среднем 25.6 очка за матч.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.