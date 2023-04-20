За рубежом
20.04.2023, 12:00

ФОТО | Генсек НАТО приехал с необъявленным визитом в Киев

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UKRAINE-CRISIS/NATO
UKRAINE-CRISIS/NATO
ФОТО: GLEB GARANICH | REUTERS

В Киев с необъявленным визитом приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет DW.

Корреспондент агентства Reuters сообщил, что глава Североатлантического альянса почтил память погибших украинских солдат и осмотрел уничтоженную российскую военную технику на центральной площади украинской столицы.

О дальнейших деталях визита пока не сообщается.

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