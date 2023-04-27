ВИДЕО | Практическая магия: простые советы, как вырастить на балконе хоть помидоры, хоть виноград!

Несмотря на то, что погода в Эстонии не самая теплая и солнечная, озеленить свой личный балкон или даже подоконник – задача посильная и даже увлекательная. Например, на обычном балконе можно выращивать столько овощей, что будет хватать каждый день на свежий салат. Или даже устроить свое мини-ржаное поле.

„Это действительно заразительное дело: на выпускном в 9-м классе дети сами говорили, что это было самое запоминающееся, что было у них в школе, и что наконец-то они научились в школе чему-то, что пригодится им в жизни, – рассказывает о своих учениках Светлана Удрас. – И дело даже не в том, что ты должен получить гигантский урожай. Сам процесс, когда на твоих глазах из маленькой семечки вырастает растение, которое дает плоды во много раз больше, чем сама семечка, – это магия!“

На балконе у нас в Эстонии можно вырастить практически все, нужно просто подходить к этому разумно. Великолепно растут огурцы, помидоры и паприка, лук, петрушка, укроп. Если балкон застекленный – даже съедобный виноград. Светлана на двух своих балконах в ласнамяэской квартире выращивает в том числе картошку и устроила мини-ржаное поле с васильками.

Главное – правильно выбрать сорт. „Если выбрать сорт томатов для теплицы или для открытого грунта, он вымахает на полтора метра. А карликовые самоопыляющиеся томаты вырастут не больше 50 сантиметров, на них вызреют маленькие помидоры черри“.

Светлана советует пустить в дело подручные средства. Рассаду выращивать в картонных стаканчиках, оставшихся от кофе, разрыхлять землю палочкой от суши, отмечать название сорта на палочке от мороженого.

Зачем все это нужно? Собственно, и общественные огороды, и грядки на личном балконе – это такое приятное хобби, связь с природой. Вышел на балкон, поливаешь, а вокруг птички поют…

Все подробности в видео: