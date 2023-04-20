Загадочная вспышка в небе над Киевом: НАСА заявляет, что это не мог быть спутник

Падающий объект, сияющий белым светом видели во многих районах Киева. Сразу после этого включились сигналы воздушной тревоги.

Согласно первоначальной информации, распространенной, в частности, главой Офиса президента Украины, вспышка была вызвана работой украинских ПВО. „Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО“, - написал Андрей Ермак в своем телеграм-канале, однако впоследствии этот пост был удален.

Киевская городская военная администрация сообщила, что яркое свечение над Киевом вечером 19 апреля стало результатом падения на Землю космического спутника НАСА.

„Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника НАСА. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена ​​воздушная тревога. ПВО не работало“, - сообщил руководитель администрации Сергей Попко.

Однако в НАСА заявили, что сообщения о падении их спутника не соответствуют действительности.

Независимо от того, что именно вызвало таинственное свечение, украинские военные, похоже, уверены, что это не связано с какими-либо российскими ударами.

Что заявляют военные?

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ заявили, что причиной вспышки над Киевом в среду вечером могло быть падение спутника или метеорита.

„По предварительной информации вспышки над городом Киевом около 22:30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется)“, - говорится в сообщении.

В пресс-службе заверили, что угрозы применения противником средств воздушного нападения на киевском направлении в настоящее время нет, противовоздушная оборона находится в полной готовности.

При этом в ряде регионов Украины в ночь на четверг действительно объявлялась ​​воздушная тревога. В частности, сообщают об атаке на Днепр и ряде взрывов в городе.