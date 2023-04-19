ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (420-й день) | Войска РФ обстреляли Одессу, в Украину поступили ЗРК Patriot, Германия выделит Украине еще 111 млн евро на восстановление страны
Предлагаем вашему вниманию подборку основных событий дня, связанных с войной в Украине.
Одесскую область атаковали 12 беспилотников „Шахед“
В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область дронами „Шахед-136“, сообщил глава Одесской районной администрации Юрий Крук.
По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, из-за чего произошел пожар. В оперативном командовании ВСУ „Юг“ уточнили, что речь идет об „объекте рекреационной инфраструктуры“.
За минувшие сутки в Украине четыре человека погибли и 27 пострадали из-за обстрелов российских войск, сообщило министерство обороны Украины.
По его данным, всего за сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Под обстрел попали 112 населенных пунктов, поражены 98 объектов инфраструктуры.
Власти Южной Кореи впервые заявили, что готовы отправить в Украину оружие, а не только гуманитарную помощь
Об этом в интервью Reuters сказал президент Республики Корея Юн Сок Ёль.
„Если возникнет ситуация, на которую международное сообщество не сможет закрыть глаза, например в случае любого крупномасштабного нападения на мирное население, массовой бойни или серьезных нарушений законов войны, то для нас будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи“, — сказал президент Южной Кореи.
МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко и главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, которая прошла 18 апреля в Минске.
Украинский МИД в своем заявлении расценил эту встречу как „попытку легитимизации представителя российской оккупационной администрации в Донецке“.
Согласно документам из утечки американской разведки и Пентагона, у Киева могут закончиться боеприпасы для пяти критически важных систем ПВО
Один из европейских чиновников заявил The Financial Times, что украинцы все чаще поднимают тему ПВО малой дальности. По его словам, если ВСУ израсходуют все запасы ракет для противовоздушной обороны, это откроет пространство российской авиации с неуправляемыми бомбами, и у Украины будут проблемы.
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что в Украину поступили зенитно-ракетные комплексы Patriot.
„Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину пришли зенитно-ракетные комплексы Patriot“, — написал Резников в твиттере.
Министр обороны Украины поблагодарил США, Германию и Нидерланды за поставки Patriot.
Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Iris-T из четырех обещанных, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги. Представитель правительства подтвердил изданию эту информацию.
Владимир Зеленский побывал на границе Украины, Беларуси и Польши, сообщил офис президента Украины.
Зеленский приехал на границу во время визита в Волынскую область Украины. Президент Украины пообщался с военнослужащими пограничной службы и вручил им награды.
„Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Желаю вам сохранить мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Желаю всем только победы!“ — сказал Зеленский.
Штайнмайер на месте Варшавского гетто сравнил войну Путина с войной Гитлера
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на церемонии памяти жертв восстания в Варшавском гетто (1943 год), став первым германским главой государства, посетившим это место. Он также провел параллели между войной, развязанной нацистской Германией, и нынешней войной, начатой Россией против Украины.
„Российский президент нарушил международное право, оспорил границы, совершил захваты земель. Эта война приносит неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть народу Украины. Вы в Польше, вы в Израиле - вы знаете по своей истории, что свободу и независимость необходимо защищать и отстаивать. Но и мы, немцы, тоже выучили уроки нашей истории. Больше никогда - это значит, что в Европе не должно быть преступной агрессивной войны, такой как война России против Украины. Больше никогда - это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины - вместе с Польшей и нашими партнерами по НАТО“, - сказал Штайнмайер.
Десятки российских кораблей ведут разведку на объектах энергетической инфраструктуры в Северной Европе
Об этом говорится в совместном расследовании журналистов из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.
Согласно данным журналистов, за последние годы в Северном и Балтийском морях были замечены около 50 российских кораблей, которые могли собирать разведанные. Все они перемещались, отключив передатчики AIS, сообщающие об их местонахождении.
Германия выделит Украине еще 111 миллионов евро на восстановление страны
Как сообщает Deutsche Welle, эти средства будут направлены на ремонт и оборудование детских садов, школ и больниц, а также для строительства жилья для вынужденных переселенцев внутри страны.
Полиция Украины открыла уголовное производство против верующих УПЦ в Киево-Печерской лавре
Сегодня днем в лавру в очередной раз прибыла комиссия Минкульта для инвентаризации имущества и опечатала один из корпусов. Однако после этого группа верующих сорвала печати, зашла в помещение и больше не пускала туда членов комиссии — это и стало основанием для уголовного производства.
Дело заведено по статье о хулиганстве, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.