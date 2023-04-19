ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (420-й день) | Войска РФ обстреляли Одессу, в Украину поступили ЗРК Patriot, Германия выделит Украине еще 111 млн евро на восстановление страны

Один из европейских чиновников заявил The Financial Times, что украинцы все чаще поднимают тему ПВО малой дальности. По его словам, если ВСУ израсходуют все запасы ракет для противовоздушной обороны, это откроет пространство российской авиации с неуправляемыми бомбами, и у Украины будут проблемы.

Согласно документам из утечки американской разведки и Пентагона, у Киева могут закончиться боеприпасы для пяти критически важных систем ПВО

„Если возникнет ситуация, на которую международное сообщество не сможет закрыть глаза, например в случае любого крупномасштабного нападения на мирное население, массовой бойни или серьезных нарушений законов войны, то для нас будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи“, — сказал президент Южной Кореи.

Власти Южной Кореи впервые заявили, что готовы отправить в Украину оружие, а не только гуманитарную помощь

По его данным, всего за сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Под обстрел попали 112 населенных пунктов, поражены 98 объектов инфраструктуры.

По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, из-за чего произошел пожар. В оперативном командовании ВСУ „Юг“ уточнили, что речь идет об „объекте рекреационной инфраструктуры“.

„Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину пришли зенитно-ракетные комплексы Patriot“, — написал Резников в твиттере.

Министр обороны Украины поблагодарил США, Германию и Нидерланды за поставки Patriot.

Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Iris-T из четырех обещанных, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги. Представитель правительства подтвердил изданию эту информацию.

Владимир Зеленский побывал на границе Украины, Беларуси и Польши, сообщил офис президента Украины.

Зеленский приехал на границу во время визита в Волынскую область Украины. Президент Украины пообщался с военнослужащими пограничной службы и вручил им награды.

„Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Желаю вам сохранить мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Желаю всем только победы!“ — сказал Зеленский.

Штайнмайер на месте Варшавского гетто сравнил войну Путина с войной Гитлера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на церемонии памяти жертв восстания в Варшавском гетто (1943 год), став первым германским главой государства, посетившим это место. Он также провел параллели между войной, развязанной нацистской Германией, и нынешней войной, начатой Россией против Украины.

„Российский президент нарушил международное право, оспорил границы, совершил захваты земель. Эта война приносит неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть народу Украины. Вы в Польше, вы в Израиле - вы знаете по своей истории, что свободу и независимость необходимо защищать и отстаивать. Но и мы, немцы, тоже выучили уроки нашей истории. Больше никогда - это значит, что в Европе не должно быть преступной агрессивной войны, такой как война России против Украины. Больше никогда - это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины - вместе с Польшей и нашими партнерами по НАТО“, - сказал Штайнмайер.