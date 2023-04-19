Скандал в Литве: президент Науседа в анкете кандидата не указал, что в 1988 году вступил в Компартию

„Однако президент Науседа в своих выступлениях говорит о Саюдисе, митингах Саюдиса, а на самом деле в то время он выбрал иную сторону баррикады – по крайней мере официально“, – пишет журналист. Он напоминает, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте , в отличие от Науседы, указывала в анкете членство в Компартии. По словам Панцероваса, специалисты не оспаривают подлинность этих документов.

Журналист Панцеровас в фейсбуке подчеркивает, что не считает и не утверждает, что „членство в коммунистической партии является несмываемым пятном“.

„Я, Науседа Гитанас Антанович, родился в 1964 году, в Литовской ССР, в Клайпеде, в семье служащих. (…) Отец – Науседа Антанас, во время Великой отечественной войны жил в Таурагском районе. Работал на Клайпедском комбинате по производству целлюлозы и бумаги главным энергетиком, сейчас живет в Клайпеде. Мать – Науседене Она, во время Великой отечественной войны жила в Дарбенай. Сейчас она на пенсии. До пенсии работала учителем в Клайпедской 5-й средней школе. Сестра – Стирбене (Науседайте) Вилия, работает экономистом в Вильнюсском строительно-ремонтном тресте. Живет в Вильнюсе. (…). Клайпедскую 5-ю школу я начал посещать с 1970 года. (…) Окончил школу в 1981 году. В 1982 году поступил на факультет промышленной экономики в университет. Во время учебы был ответственным в группе за политинформацию. Окончил университет в 1987 году. Остался работать стажером на факультете планирования промышленности. (…) Не женат, родственников за границей нет. В семье и в близком кругу нет судимых и репрессированных“, – эта автобиография подписана Науседой 27 мая 1988 года.

По словам Панцероваса, в начале апреля Литовский особый архив предал огласке списки людей, которых должны были выслать из Литвы, а также другие дела архива. В них есть и документы президента Науседы. В числе документов заявление Науседы на вступление в Компартию от 20 мая 1988 года. Партийный билет ему был выдан 27 июня того же года.

Журналист в социальной сети поделился и ответом президентской службы. „Президент Науседа был принят в Компартию в мае 1988 года. Соответствующие документы хранятся в Госархиве и они доступны для общественности. Когда начался Саюдис, Науседа в деятельности Компартии не участвовал“, – сказано в комментарии. В ответе сказано также, что „в анкете кандидата в президенты вопрос о партийной принадлежности находится в той части, заполнять которую необязательно“.

В ответ президент Науседа сказал, что в 1988 году вступил в Коммунистическую партию Литвы (КПЛ), потому что жаждал сделать карьеру ученого и был „амбициозным и упрямым юношей“.

„В то время, в 1987 году, когда я оканчивал экономический факультет в Вильнюсском университете, я хотел посвятить свою жизнь науке, жаждал сделать карьеру ученого. Сразу после учебы я столкнулся с искушением вступить в партию, поскольку это давало больше возможностей в плане карьеры ученого. Я какое-то время думал об этом, пока, наконец, не уступил этому желанию, - сказал Науседа. - Я был амбициозным и упрямым юношей, не слушал даже увещеваний матери, которая отговаривала меня“.

Однако глава страны сказал, что после массовых митингов Саюдиса он полностью погрузился в народное возрождение и больше не участвовал в деятельности КПЛ.

Я был амбициозным и упрямым юношей, не слушал даже увещеваний матери, которая отговаривала меня. Гитанас Науседа

„Как раз тогда была основана инициативная группа Саюдиса, начались массовые митинги Саюдиса, народное Возрождение, в которое я погрузился с головой, и совсем не участвовал в деятельности партии, в которую я только что по-глупости вступил“, - пояснил президент.

Президент заметил, что его нынешняя политическая деятельность не имеет ничего общего с поступком 35-летней давности. Науседа сказал, что понимает, что некоторые люди будут его осуждать, но призвал всех учитывать его нынешнюю внешнюю политику и заявления в отношении России. Он также отметил, что его профессиональная деятельность в годы независимости и текущая политическая деятельность никак не связаны с вступлением в Коммунистическую партию.