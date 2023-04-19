Скандал в Литве: президент Науседа в анкете кандидата не указал, что в 1988 году вступил в Компартию(70)
Литовский журналист Довидас Панцеровас в фейсбуке поделился документами, согласно которым в мае 1988 года нынешний президент Литвы Гитанас Науседа написал заявление с просьбой принять его в Компартию. Президентская служба этот факт подтвердила, но отметила, что в деятельности партии Науседа не участвовал. В анкете кандидата этой информации не было, поскольку эта она не является обязательной. Об этом пишет литовский портал Delfi.
По словам Панцероваса, в начале апреля Литовский особый архив предал огласке списки людей, которых должны были выслать из Литвы, а также другие дела архива. В них есть и документы президента Науседы. В числе документов заявление Науседы на вступление в Компартию от 20 мая 1988 года. Партийный билет ему был выдан 27 июня того же года.
Среди документов была и автобиография Науседы.
„Я, Науседа Гитанас Антанович, родился в 1964 году, в Литовской ССР, в Клайпеде, в семье служащих. (…) Отец – Науседа Антанас, во время Великой отечественной войны жил в Таурагском районе. Работал на Клайпедском комбинате по производству целлюлозы и бумаги главным энергетиком, сейчас живет в Клайпеде. Мать – Науседене Она, во время Великой отечественной войны жила в Дарбенай. Сейчас она на пенсии. До пенсии работала учителем в Клайпедской 5-й средней школе. Сестра – Стирбене (Науседайте) Вилия, работает экономистом в Вильнюсском строительно-ремонтном тресте. Живет в Вильнюсе. (…). Клайпедскую 5-ю школу я начал посещать с 1970 года. (…) Окончил школу в 1981 году. В 1982 году поступил на факультет промышленной экономики в университет. Во время учебы был ответственным в группе за политинформацию. Окончил университет в 1987 году. Остался работать стажером на факультете планирования промышленности. (…) Не женат, родственников за границей нет. В семье и в близком кругу нет судимых и репрессированных“, – эта автобиография подписана Науседой 27 мая 1988 года.
Журналист Панцеровас в фейсбуке подчеркивает, что не считает и не утверждает, что „членство в коммунистической партии является несмываемым пятном“.
„Однако президент Науседа в своих выступлениях говорит о Саюдисе, митингах Саюдиса, а на самом деле в то время он выбрал иную сторону баррикады – по крайней мере официально“, – пишет журналист. Он напоминает, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, в отличие от Науседы, указывала в анкете членство в Компартии. По словам Панцероваса, специалисты не оспаривают подлинность этих документов.
Саюдис - общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988—1990 годах процесс выхода (отделения) Литовской ССР из состава СССР и восстановления независимости Литовской Республики.
Журналист в социальной сети поделился и ответом президентской службы. „Президент Науседа был принят в Компартию в мае 1988 года. Соответствующие документы хранятся в Госархиве и они доступны для общественности. Когда начался Саюдис, Науседа в деятельности Компартии не участвовал“, – сказано в комментарии. В ответе сказано также, что „в анкете кандидата в президенты вопрос о партийной принадлежности находится в той части, заполнять которую необязательно“.
В ответ президент Науседа сказал, что в 1988 году вступил в Коммунистическую партию Литвы (КПЛ), потому что жаждал сделать карьеру ученого и был „амбициозным и упрямым юношей“.
„В то время, в 1987 году, когда я оканчивал экономический факультет в Вильнюсском университете, я хотел посвятить свою жизнь науке, жаждал сделать карьеру ученого. Сразу после учебы я столкнулся с искушением вступить в партию, поскольку это давало больше возможностей в плане карьеры ученого. Я какое-то время думал об этом, пока, наконец, не уступил этому желанию, - сказал Науседа. - Я был амбициозным и упрямым юношей, не слушал даже увещеваний матери, которая отговаривала меня“.
Однако глава страны сказал, что после массовых митингов Саюдиса он полностью погрузился в народное возрождение и больше не участвовал в деятельности КПЛ.
Я был амбициозным и упрямым юношей, не слушал даже увещеваний матери, которая отговаривала меня.
„Как раз тогда была основана инициативная группа Саюдиса, начались массовые митинги Саюдиса, народное Возрождение, в которое я погрузился с головой, и совсем не участвовал в деятельности партии, в которую я только что по-глупости вступил“, - пояснил президент.
Президент заметил, что его нынешняя политическая деятельность не имеет ничего общего с поступком 35-летней давности. Науседа сказал, что понимает, что некоторые люди будут его осуждать, но призвал всех учитывать его нынешнюю внешнюю политику и заявления в отношении России. Он также отметил, что его профессиональная деятельность в годы независимости и текущая политическая деятельность никак не связаны с вступлением в Коммунистическую партию.
„Я понимаю, что кто-то меня осудит, меня уже осудили, а кто-то сделал это в первый день (президентского срока полномочий), 26 мая 2019 г. просто потому, что избрали не того. Что бы я им не говорил, они останутся при своем мнении, - подчеркнул в среду глава страны телеканалу TV3. - Но я обращаюсь ко всем людям, я просто спросил бы их, имеет ли моя деятельность на посту президента какое-либо отношение к тому, что я делал 35 лет назад? Являются ли моя внешняя политика, отношения с Россией, мои заявления в отношении России чем-то двусмысленным? Моя позиция по вопросу Украины неясна? Вся моя профессиональная, а теперь и политическая деятельность не имеет ничего общего с тем, что я сделал в 1987 году“, - заявил президент.
Связь с КГБ?
Общественный деятель Андрюс Тапинас затем написал, что в Особом архиве Литвы нашел и досье КГБ на президента. Основатель „Laisvės TV“ предположил, что досье Науседы, вероятно, связано с стажировкой нынешнего президента в Германии.
В ответ на возникшие вопросы Науседа на своей страничке в соцсети поделился фотографиями архивного документа и заявил, что по поводу учебы в Германии он связывался только с представителями образовательного сообщества страны и представителями Мангеймского университета.
„Ко мне обратились с новыми вопросами – о стажировке в Германии (как будто все об этом узнали только вчера) (...). Я отвечу. Потому что мне нечего скрывать, - подчеркнул глава государства. - В Германии, в Мангеймском университете я учился в 1990-1992 годах. По вопросам стажировки я общался только с работниками Министерства образования Литвы и представителями Мангеймского университета. С сотрудниками КГБ ни по поводу стажировки в Германии, ни по каким-либо другим вопросам я не общался“, - заявил президент.
Еще раз повторяю – мне нечего скрывать.
Он подчеркнул, что „громкое“ досье, которое становится „основанием для новых инсинуаций“, в архиве доступно всем, и в нем содержится пара анкетных листов от 15 января 1990 г. с официальными визами для обучения в Германии.
„Анкета заполнялась без моего участия – запрос прислало Минобразования, что и написано на листе. Я думаю, что любой может пойти и проверить это. Если кто-то не хочет утруждаться – публикую эти листы здесь. Читайте, изучайте. Еще раз повторяю – мне нечего скрывать“, – повторил президент.
Глава государства также затронул и заданные ему вопросы касательно службы в Советской армии.
„Заодно отвечу и на вопросы о службе в Советской армии. Я, конечно, состоял на воинском учете, как и вся молодежь того времени. В армии не служил, так как в детстве, катаясь на велосипеде, получил тяжелую травму внутренних органов (о чем, кстати, писали) и был признан не годным к военной службе“, – написал лидер страны.
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